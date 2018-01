Así avanza el mercado de pases en el mundo

OFICIAL: ¡Coutinho al Barcelona! Será presentado este lunes

Finalmente, Liverpool aceptó la propuesta del equipo culé por 160 millones de euros y el brasileño se muda a la ciudad condal. La intención de ambas partes es presentarlo en el Camp Nou, antes del juego de vuelta de Copa Del Rey, ante el Celta de Vigo. Coutinho no podrá disputar lo que resta de la Champions.

Roger Martínez, muy cerca del Villarreal

En España aseguran que el acuerdo es total y en las próximas horas sería oficializado por la directiva del Submarino Amarillo. Sin embargo, apareció un interés del Sporting de Lisboa por el colombiano, quien preferiría hacer dupla de ataque con su compatriota Carlos Bacca, ante la venta de Cedric Bakambú.

Riyad Mahrez sería el reemplazante de Coutinho

Liverpool va a la carga por el argelino del Leicester, luego de concretar la salida del astro brasileño, con destino a Barcelona. El equipo de los Zorros exigen 50 millones de libras esterlinas por el jugador más valioso en la campaña en la que conquistaron la Premier League. Los Reds están dispuestos a abonar esa suma.

OFICIAL: Carlos Tévez retorna a Boca Juniors

El ‘Apache’ se desvinculó de Shanghái Shenhua y enseguida se puso a las órdenes de Guillermo Barros Schelotto, en la pretemporada que el equipo xeneize lleva a cabo en Cardales. “Nunca me fui”, aseguró Tévez. Sin embargo, parece ser que tanto Edwin Cardona como Wilmar Barrios seguirán siendo titulares en Boca, aunque cambie el sistema de juego.

OFICIAL: Andrés Ibargüen es Águila

América de México oficializó la llegada del extremo colombiano, de fugaz paso por Racing de Avellaneda. El diestro llegó a cambio de 4 millones de dólares, mismo precio que en su momento pagó la Academia al Atlético Nacional. Con le llegada de Ibargüen y Menez, Darwin Quintero podría salir rumbo a Millonarios.

Yerry Mina pide al Palmeiras dejarlo ir, pero le ponen obstáculos

El acuerdo entre el colombiano y el Barcelona es total, pero su salida todavía no es un hecho. Los brasileños pretenden sacar mejor tajada de un defensor que es de Selección, a pesar de tener un preacuerdo entre clubes. Ahora, el ‘Verdao’ pide 15 millones de euros para dejarlo ir. Ante la indecisión, el jugador le pidió la salida al club paulista. Yerry Mina es esperado el lunes en Cataluña.

Carlos Tévez deja Shanghái Shenhua y volverá a Boca

El club chino acordó la rescisión de contrato con el ‘Apache’, quien no dio la talla en el fútbol de aquel país, a pesar de ser el mejor pagado en el mundo. Por esta razón, Shanghái Shenhua no quiere desarmarse y pretende la continuidad de Giovanni Moreno, que tiene todo arreglado con Atlético Nacional. Tévez sería presentado la próxima semana y firmará por dos temporadas.

OFICIAL: Chelsea se refuerza para ganar la Champions

. @RBarkley20 : ‘To be given a fresh start at a new club like Chelsea, it's unbelievable for me.' #WelcomeBarkley pic.twitter.com/6piWqWkPMS

El equipo londinense se hizo con una de las mejores promesas del fútbol inglés, Ross Barkley. El volante ofensivo, procedente del Everton, El monto no se dio a conocer, pero la transferencia pudo haber superado las 20 millones de libras. Usará la camiseta número 8.

OFICIAL: América de México contrató a un delantero europeo

Las ‘Águilas’ quieren emular lo que consiguió Tigres de Monterrey con la incorporación con André Pierre Gignac, por lo que usaron la misma estrategia y contrataron al francés Jeremy Menez, del Antalyaspor. El jugador pasó por grandes clubes como Milan, Roma y PSG. Con la llegada del galo, América podría dejar ir a Darwin Quintero rumbo a Millonarios.

PSG quiere dos centrocampistas para batir al Real Madrid

A pesar de no poder contratar como suele hacerlo, los parisinos usan el ingenio para reforzarse en el mercado invernal. La posición a fortalecer es la de mediocampista defensivo, por lo que en las próximas horas llegaría el ex Real Madrid, Lassana Diarrá. Además, intentarán fichar al marfileño Jean Seri, del Niza, a préstamo con compra obligatoria. PSG enfrentará al Real Madrid en octavos de final de la Champions.

El arribo de Yerry Mina al Barcelona tendría día confirmado

Parece un hecho que el jugador de la Selección Colombia jugará en el club blaugrana. Los culés subieron la oferta de 10 a 12 millones de euros y el Palmeiras aceptaría, ante el preacuerdo firmado entre los equipos y la presión que está haciendo el futbolista para salir. Si se apuran, Yerry Mina es esperado el lunes 8 de enero en la ciudad condal.

Estos son los candidatos para dirigir a James Rodríguez, después de junio

Sabido es que Jupp Heynckes, actual DT del Bayern Múnich, se marchará ni bien culmine la presente temporada, en el mes de mayo. El veterano entrenador retornó a los bávaros para darles una mano, pero James Rodríguez tendrá nuevo director técnico dentro de unos meses. La prensa alemana afirma que el sucesor de Heynckes saldrá entre el germano DT del Hoffenheim, Julian Nagelsmann; y el croata Niko Kovac, quien jugó en el club y hoy dirige al Eintracht de Frankfurt.

¿Chile coquetea con otro DT, además de Reinaldo Rueda?

En el país austral aseguran que el colombiano firmará en breve el vínculo con la ‘Roja’. Sin embargo, en la jornada surgió un nuevo nombre, más económico y que se encuentra sin empleo en estos momentos: Eduardo Berizzo. Cesado del Sevilla hace apenas dos semanas, el ‘Toto’ afronta un cáncer con el que lucha, pero eso no sería impedimento para hacerse cargo de la selección chilena, afirman en territorio austral.

Cedric Bakambú pasó reconocimiento médico y se marcha a China

El compañero de Carlos Bacca dejará el Villarreal y será nuevo jugador del Beijing Guoan, a cambio de 40 millones de euros. El congolés se convierte en la venta más cara del club valenciano en su historia. Bakambú irá a París este viernes y de allí emprenderá su vuelo rumbo a China. Entre las opciones que maneja Villarreal para reemplazarlo se encuentra el colombiano Roger Martínez.

OFICIAL: Valencia hace el fichaje más sonado en lo que va de 2018

El equipo ‘Ché’ anunció la contratación de Luciano Vietto, sin lugar en el Atlético de Madrid, ante el regreso de Diego Costa. Aunque se trata de un descarte, por el momento es el nombre que más ruido hizo entre los equipos más importantes de España y Europa. No obstante, seguro no será el nombre del invierno.

OFICIAL: Bayern se retira del mercado de invierno

El entrenador del club bávaro, Jupp Heynckes, dio por cerrada su plantilla, al menos para incorporaciones en enero. La única llegada hasta el momento fue el centro delantero del Hoffenheim, Sandro Wagner, que llegó para ser el suplente de Lewandowski. “Nuestras actividades están cerradas”, dijo. Con esto, cierra la puerta a la llegada del centrocampista León Goretzka, quien interesa pero para junio.

En Alemania dan por segura la salida de Arturo Vidal del Bayern

Aunque el equipo germano no contratará a nadie más en enero, no significa que no pueda dejar salir a uno de sus jugadores. Quien tiene mercado en la Premier League es el chileno, con Chelsea tras sus pasos. Los londinenses incluso lo pretenden en la ventana de invierno y no quieren esperar hasta junio para hacerse con sus servicios.

Inminente llegada de Andrés Ibargüen a las Águilas del América

Finalmente, será el equipo del Distrito Federal y no el Tijuana el destino del extremo colombiano. El jugador de Racing de Avellaneda se negó a jugar con los ‘Xolos’, avisando que a México solo se iría para jugar en uno de los más poderosos. La operación se cerraría en 4 millones de dólares limpios para el conjunto argentino.

Villarreal armaría una dupla colombiana, con la venta de Bakambu

El ‘Submarino amarillo’ finiquita el traspaso de su delantero estrella, con destino al Beijing Guoan de China. La operación se cerraría en algo más de 40 millones de euros para el conjunto español, lo que transformará al congolés en la operación más costosa en la historia del club. Con ese dinero, el club de la Comunidad Valenciana iría por Roger Martínez, quien haría dupla de ataque 100% cafetera en el Villarreal.

River Plate va a la carga por Kevin Balanta

El equipo millonario se decidió y quiere tener al volante del Deportivo Cali entre sus filas. La caída del pase de Damián Musto, del Tijuana, hizo que Marcelo Gallardo pidiera por el colombiano. El centrocampista argentino tenía todo acordado con River, pero un supuesto doping positivó echó por la borda la posibilidad de que llegue y le abrió las puertas a Balanta. Los azucareros piden 5 millones de dólares por el 80% del pase.

Barcelona mira a otro defensa central, además de Yerry Mina

El equipo blaugrana desespera por un zaguero que refuerce la línea defensiva en enero, más aún desde que se conoció la salida de Javier Mascherano rumbo al fútbol chino. La llegada del colombiano del Palmeiras era puesto fijo, pero en las últimas horas la situación viró y los culés espían al holandés de la Lazio, Stevan De Vrij, quien se niega a renovar y quedaría libre en junio. Los italianos lo rematarían para hacer algo de dinero y el Barça es el más firme pretendiente.

Aunque tiene a James, Bayern quiere a otro jugador creativo

Los bávaros están contentos con el actual plantel, que se reforzó con Sandro Wagner para la segunda mitad de temporada. Sin embargo, desean adquirir al volante del Schalke 04 y de la selección alemana, Leon Goretzka. El mediocampista ofensivo quedará libre en junio y se suponía que ahí arribaría a Múnich. Pero, la intromisión del Barcelona, que también lo pretende, haría que el Bayern adelante su llegada e indemnice a los de Gelsenkirchen.

OFICIAL: Mónaco hace su primera salida de invierno

📖 How much do you know about #htafc's new signing @KongoloTerence?

Click here to find out more about the 23 year-old defender ➡️ https://t.co/kFQJpvZWqT (AT) pic.twitter.com/gjFPfcPG7s

— Huddersfield Town (@htafcdotcom) January 2, 2018