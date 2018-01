Así se mueve la bolsa de jugadores del fútbol profesional colombiano

Bolsa de jugadores del fútbol colombiano 5 de enero

Millonarios

Llegan: Wuilker Fariñez (Caracas-VEN), Roberto Ovelar (Junior)

Se van: Alexis Zapata (Udinese-ITA), Maxi Núñez (Alianza Lima-PERÚ), Robinson Aponzá (Sport Rosario-PERÚ), Duvier Riascos, Jacobo Kouffati.

Noticia del día: América de México concretó las llegadas de Andrés Ibarguen y Jeremy Menéz. Con los nuevos atacantes, dejarían salir a Darwin Quintero, quien se acerca poco a poco al club embajador. Nicolás Vikonis podría marcharse, con destino a Puebla de México.

(Haga clic acá para conocer las últimas novedades del mercado de pases en el mundo)

Santa Fe

Llegan: Rubén Betancourt (Sudamérica-URU)

Se van: Dairon Mosquera (Pachuca-MEX), Daniel Buitrago (Universidad Católica-ECU), Humberto Osorio Botello, Darío Rodríguez (Dep. Pasto).

Noticia del día: Comenzó a sonar el nombre de Edinson Toloza para reforzar la delantera. El equipo volvió a entrenamientos con la única cara nueva de Betancourt.

(Haga clic acá para conocer las últimas novedades del mercado de pases de Europa)

Atlético Nacional

Llegan: Giovanni Moreno (Shanghái Shenhua-CHN), Miguel Almirón (Lanús-ARG)

Se van: Ezequiel Palomeque (Dep. Cali), Arley Rodríguez (Tigres UANL-MEX), Franco Armani (River Plate-ARG), Rodin Quiñones (Ind. Medellín), Edwin Valencia.

Noticia del día: Franco Armani se despidió del club paisa, ante una multitud en el Atanasio Girardot. El DT Jorge Almirón le pidió a los dirigentes hacer un intento por el defensor de Lanús, Diego Braghieri. El equipo argentino pide tres millones de dólares por el zaguero.

“Me comprometo a terminar mi carrera deportiva en Atlético Nacional” Franco Armani #ArmaniParaSiempre pic.twitter.com/ALJU6ooyyn — Atlético Nacional (@nacionaloficial) January 5, 2018

Independiente Medellín

Llegan: Brayan Angulo (América de Cali), Rodin Quiñones (Nacional), Andrés Mosquera Marmolejo (Dep. Pasto), Jesús Murillo (Patriotas), Andrés Ricaurte (Huila), Elvis Mosquera (Envigado), Mauricio Gómez (Patriotas)

Se van: Luis Carlos Arias (Dep. Pasto), Juan Fernando Quintero (Porto-POR), Nelson Ramos (Jaguares), Jonathan Lopera (Dep. Pasto), Edinson Toloza, Valentín Viola, Mauricio Molina (retirado)

Noticia del día: Germán Cano no llegará a DIM, luego de que se descartara su fichaje. Por otro lado, Braian Rodríguez hace fuerza para que lo contraten, pero el club habría bajado las condiciones económicas iniciales. Luis Carlos Arias arregló con Deportivo Pasto.

(Haga clic acá para conocer las últimas novedades del mercado de pases de Europa)

Junior de Barranquilla

Llegan: Alberto Rodríguez (Universitario-PERÚ), Vladimir Hernández (Santos-BRA), Alexis Mendoza (Independiente Del Valle-ECU)

Se van: Roberto Ovelar (Millonarios), Juan Camilo Roa (Jaguares), Leiner Escalante (Once Caldas), Juan Sebastián Herrera, Julio Comesaña.

Noticia del día: el peruano Alberto Rodríguez es esperado este sábado en Barranquilla. Sin embargo, el DT de Universitario afirma que el zaguero sigue siendo jugador crema y que no se resignará hasta no ver al 'Mundo' vestido de Tiburón.

América de Cali

Llegan: Kevin Ramírez (Nacional-URU) Harrison Canchimbo (Dep. Pasto), Avimiled Rivas (Tolima), Danilo Arboleda (Patriotas)

Se van: Luis Tipton (Dep. Pasto), William Arboleda (Celaya-MEX), 'Neco' Martínez, Efraín Cortés, Harold Martínez, Alejandro Bernal, Johnny Vásquez, Eisner Loboa, Santiago Silva, Fernando Fernández.

Noticia del día: llegó a Cali el uruguayo Kevin Ramírez, quien fue presentado en sociedad. El charrúa avisó que no es centro delantero, por lo que el club sigue buscando alternativas. Suenan Carmelo Valencia y Duvier Riascos.

Deportivo Cali

Llegan: Ezequiel Palomeque (Nacional), Gerardo Pelusso (Al-Arabi-QAT), Nicolás Roa (Tigres)

Se van: César Amaya (Once Caldas), Luis Payares (Tolima), Ricardo Jerez (Alianza Petrolera), Jefferson Duque (Monarcas Morelia-MEX), Mayer Cándelo (retirado)

Noticia del día: José Sand aseguró que no decide aún si jugará o no en el club azucarero. En el club no manejan un plan B.

(Haga clic acá para conocer las últimas novedades del mercado de pases de Europa)

Bolsa de jugadores del fútbol colombiano 5 de enero