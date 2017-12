¡El año del Tigre! Falcao se llevó el último premio francés del 2017

Broche de oro. Radamel Falcao García no olvidará el año viejo, porque le dejó cosas muy buenas. Goleador de su equipo, campeón con el Mónaco, superó marcas individuales, nominado al Balón De Oro, clasificó a Rusia 2018 y la cereza del pastel es el premio que le otorgó el diario Nice-Matin como el mejor deportista en la Costa Azul francesa.

El medio impreso más prestigioso de la región que comprende las ciudades de Mónaco y Niza (entre otras), destacó que lo de Falcao en el año fue sublime y que sin su liderazgo el equipo del Principado no hubiera conseguido destronar al PSG y alcanzar las semifinales de la Champions.

El ‘Tigre’ aprovechó sus redes sociales para agradecer la distinción y asegura que es un honor estar vinculado a una lista en la que han estado grandes deportistas de la historia.

Thank you all the @Nice_Matin readers for vote. I really appreciate. 😀 I feel deeply honoured to be part of this award. Gracias a todos los lectores de Nice Matin por el voto. Me siento muy honrado de esta distinción y de ser parte de esta lista con grandes deportistas.

— Radamel Falcao (@FALCAO) December 30, 2017