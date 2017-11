¡Carnaval en noviembre! Junior coronó el primer título del año

El Metropolitano, de fiesta. La gente en Barranquilla anda entusiasmada con este Junior, que pelea a tres bandas: Copa, Liga y Sudamericana. En la noche de la ‘Arenosa’, el primer título de los tres estaba al alcance de las manos de los tiburones.

En frente, un Independiente Medellín venido a menos, pero con la gran oportunidad de salvar el año ganando la Copa Colombia y clasificando a la próxima Libertadores de paso. Sin embargo, la mano comenzaba torcida de antemano para el ‘Poderoso’, con la ausencia de Juan Fernando Quintero, por lesión.

Junior quiso aprovechar el ‘papayazo’ que le daba su rival desde el comienzo. Por eso, la intención ofensiva se evidenció en todo momento. Por su parte, el DIM esperaba acurrucado, protegiendo al portero David González.

Con el balón en su poder, los curramberos no lograban llegar con claridad al arco rival. El juego se disputaba en terreno paisa, pero Junior no lograba penetrar las filas del ‘Poderoso’. En ocasiones era Teófilo Gutiérrez quien filtraba balones, pero no encontraba destinatario.

El ídolo de la afición no se daba por vencido. Con un Yimmi Chará apagado, él tomó la responsabilidad de guiar al equipo y se bancó con hombría algunos golpes que los zagueros del Medellín le dieron para amedrentarlo. Teo redobló la apuesta y encaró. Así llegó el primer gol.

Gutiérrez quiso encarar a Lopera y lo engañó, filtrando el balón por entre las piernas del defensor. El balón pasó pero el jugador no. El balón quedó vivo en el área y sin pensarlo dos veces, Jarlan Barrera remató con celeridad, sorprendiendo a González en el primer palo. Gol y ventaja rojiblanca, merecida por ser quien más lo intentó.

(Vea acá el gol de Jarlan Barrera para el 1-0)

En la segunda mitad, Independiente Medellín tuvo que apostar por la valentía, en un recinto en el que el local no suele perdonar la osadía. No le quedaba otra. El DIM estaba ante 45 minutos para provocar el empate y forzar la definición desde tiros penales.

Hubo espacios. Con libertad, Chará comenzó a ser figura en el ataque juniorista. Sin embargo, en defensa los locales sufrían los primeros embates paisas. Cuando las cosas se ponen difíciles, quien aparece en el arco tiburón es el uruguayo Sebastián Viera, quien comenzó a transformarse en figura con sus intervenciones.

En la reacción del DIM, el hombre clave fue Edinson Toloza. Para ‘Toloteli’ era un partido especial, luego de su salida del equipo barranquillero, en el que dejó sensaciones agridulces. En la noche de la ‘Arenosa’ él quiso ser verdugo.

Su velocidad complicaba a la línea defensiva del Junior, apoyado por un Daniel Cataño que comenzó a aparecer. No obstante, los remates no tuvieron la puntería necesaria y las energías fueron flaqueando en los minutos finales del encuentro.

A medida que el tiempo llegaba a su fin, Junior encontraba más espacios para liquidar la serie, pero no lo conseguía. Chará pecó de egoísta, a pesar de que con su velocidad se tornó imparable. Hasta que encontró a su socio ideal, Teo.

El delantero de la selección abrió el pie y la puso en un ángulo, dejando inmóvil a González, que hasta ese momento atajó todo lo que le remataron de media distancia. En el minuto 88, el niño mimado de barranquilla decretó el título rojiblanco.

(Vea acá el gol de Teófilo Gutiérrez para el 2-0)

La gente comenzó a celebrar en las graderías y Julio Comesaña aprovechó para sacar a Teo Gutiérrez, para que las palmas se pusieran rojas entre los fanáticos. Así fue. Los hinchas tiburones entraron en delirio, coreando el nombre su ídolo.

El árbitro dijo basta al partido y el carnaval inició de manera formal en la ‘Arenosa’. El Junior lo adelantó con su fútbol en el semestre, pasando por delante de sus rivales en el estadio Metropolitano, un nivel que ahora se consolida con un título local, pero el ‘Tiburón’ quiere y va por más.