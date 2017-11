¡Alerta roja! Once Caldas empezará el 2018 con peligro de descender

La tabla del descenso en Colombia condena a las campañas de los últimos tres años. Por eso, irse a la B no es producto de una mala temporada, sino de hacer las cosas de forma deficiente en tres periodos. Ante esa verdad irrefutable está Once Caldas, el mítico equipo de Manizales. (Así comenzará la tabla del descenso fútbol colombiano en 2018 lo encuentra más abajo)

Campeón de la Copa Libertadores en 2004, el ‘Blanco, blanco’ tocó el cielo con las manos durante ese año. Hoy, todo es lo contrario. Once Caldas es uno de los candidatos más firmes a irse a la B, cuando termine 2018.

A falta de una jornada para definirse el descenso en la actual campaña (sin contar los juegos aplazados del próximo fin de semana), el equipo caldense acumula 90 puntos en la tabla de los promedios, para cuando arranque 2018. Con ese puntaje, solo están por encima de Atlético Huila (86) y Cortuluá (86).

Sin embargo, si el equipo tulueño desciende en este campeonato, algo factible, Once Caldas arrancará penúltimo en la clasificación que ninguno quiere protagonizar.

Por eso, el duelo entre blancos y vallecaucanos que definirá el descenso en la última jornada, será clave para el año siguiente.

Por encima de Once Caldas se ubican Alianza Petrolera y Envigado, ambos con 91 puntos. Un poco más alejado se encuentra Equidad Seguros, que con 95 unidades tiene cierto aire, pero no se puede descuidar.

La situación del Once Caldas difiere en demasía con la de América de Cali. El equipo rojo del Valle del Cauca podría retornar a la B en el final de este torneo, pero de mantener la categoría tendrá alivio en la tabla venidera, arrancando en la octava posición, con 103 puntos.

Un caso parecido vivirán Jaguares de Córdoba y Atlético Bucaramanga. Mientras mantienen la zozobra de mantener la categoría este año, los equipos son concientes que en 2017 estarán más de diez puntos alejados de la zona del descenso. Los monterianos empezarán con 102 puntos, mientras que los leopardos lo harán con 102.

Otros equipos que estarán en la lucha por no descender serán Deportivo Pasto (97), Rionegro Águilas (97), Patriotas Boyacá (102) y Deportes Tolima (107), además de los dos que asciendan este año en la categoría de plata.

Sin embargo, la Dimayor no confirmó que este sea el sistema que empleará para determinar a los equipos que bajan a segunda división. A

Ante las críticas, en las oficinas de la Liga Águila se baraja pasar al sistema europeo, donde desciende el que menos puntos haga en la temporada, o a una tabla real de cociente, donde los equipos que asciendan no lleguen con puntos heredados, sino que sus puntos se dividan entre el total del partidos disputados.

En cualquiera de los casos, la situación del Once Caldas será delicada. El equipo no encuentra el rumbo y el proceso de Francisco Maturana viene siendo un fracaso. El DT no renuncia y tal parece que luchará por torcer la situación, eso sí, con refuerzos de jerarquía. Por lo pronto, en Manizales se encienden las alarmas.

Así comenzará la tabla del descenso fútbol colombiano en 2018