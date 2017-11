La patada a lo Cantona de Patrice Evra a un hincha de su propio equipo

El partido entre Vitoria Guimaraes y Olympique de Marsella tuvo a Guillermo Celis en el banco local, pero a una situación insólita en el banco visitante. Antes del inicio del juego, el veterano defensor Patrice Evra se fue expulsado con una insólita patada a un hincha marsellés.

Evra, que llegó al Marsella luego de ser compañero en los dos últimos años de Juan Guillermo Cuadrado en la Juventus, se encontraba en la práctica cunado varios de los 'ultras' del Marsella bajaron de la tribuna la cancha del equipo portugués. Al momento de ingresar a los camerinos, los barras bravas insultaron a los jugadores de su equipo.

Esto produjo un enfrentamiento entre jugadores y barras. Uno de los 'ultras' habría realizado una serie de insultos raciales contra Patrice Evra, que respondió con una patada a su cabeza. La acción causó que el jugador no pudiera ni siquiera ingresar al banco.

Before the match between Marseille & Vitoria Guimaraes, Patrice Evra received a red card for kicking out at a fan. https://t.co/5gL9BkunkP

