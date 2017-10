Sebastián Pérez volvió a las canchas y piensa en el Mundial

Después de más de seis meses, Sebastián Pérez volvió al campo. La lesión de rodilla y la larga recuperación luego de la cirugía para reconstruir sus ligamentos causaron que el jugador de Boca Juniors estuviera varios meses por fuera de las canchas, pero este miércoles hizo trabajo diferenciado y volvió a tocar el balón.

De regreso al predio de entrenamiento de Boca, Pérez dialogó con Fox Sports y aseguró que se encuentra muy bien luego de un largo proceso de recuperación. "Estoy feliz de volver después de tanto tiempo, hoy me desperté muy bien, sin dolor en la rodilla, sin líquido", aseguró.

Así mismo, dijo que espera poder reforzar al equipo en los próximos partidos. "Siempre pensé en llegar a estar bien antes de que terminara el año. Creo que vamos con buenos tiempos y en los entrenamientos me he sentido bien, cero dolor. Vamos a ver lo que dicen los médicos y como me siento yo. Seguramente tendré alguna participación en la reserva", dijo.

El principal objetivo de Pérez es hacer parte de la convocatoria del Mundial de Rusia 2018, en la que había sido de la confianza de José Néstor Pékerman para el mediocampo de 'la Tricolor'. "El Mundial me ha motivado, le apunto a eso. Sé que tengo que hacer las cosas bien en Boca y así va a llegar el llamado de la Selección", dijo.

También le dejó un consejo a Fernando Gago, su compañero que sufrió una lesión muy similar a la suya con la selección de Argentina. "Le mandé un mensaje, me acuerdo que él me acompañó a la clínica cuando yo me lesioné, fue un gran gesto y eso no lo olvido. Ojalá que si me toca jugar pueda suplirlo de buena manera", remató.