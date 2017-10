Ante Tolima y por la punta, Santa Fe se pone al día en el campeonato

Santa Fe recuperó la memoria. Sigue sin ofrecer espectáculo y apuesta por ser sólido en defensa, pero gana. (El link para Ver Independiente Santa Fe vs Tolima EN VIVO ONLINE lo encuentra más abajo)

La prueba superada en Barranquilla evidenció que Gregorio Pérez pudo recomponer a un equipo que estuvo en la cima del campeonato durante casi todo el torneo, aunque en las últimas jornadas había entrado en estado de confusión.

El triunfo en Barranquilla devolvió la fe. Luego de pasarla mal en los primeros 45 minutos, los cardenales hicieron pie en el Metropolitano y con un mediocampo combativo contrarrestaron el juego tiburón y de paso ganaron en una difícil sede, rompiendo el invicto del rival en su feudo.

Ahora, el 'Expreso rojo' está obligado a ofrecer mayor espectáculo. En El Campín, como local, el club capitalino será anfitrión del Deportes Tolima, un equipo que viene en constante ascenso.

Sin embargo, pese a que jugará con el apoyo de su hinchada, el entrenador de Santa Fe avisó que es probable que el equipo cardenal no sea muy ofensivo ante los pijaos. Eso sí, ‘Goyo’ Pérez indicó que lo que más le importa es la efectividad que viene teniendo su equipo a lo largo del campeonato.

“El equipo tiene actitud, así juegue bien, regular o mal. Tiene disciplina táctica. Pero lo que más me gusta es la entrega, actitud y ganas, a veces desprolijo, no con un fútbol sutil, que no gusta mucho, pero efectivo”, Gregorio Pérez.