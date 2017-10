Empresario de Yerry Mina: "El traspaso al Barcelona está en dudas"

Jair Mina, tío y empresario de Yerry Mina, salió a los medios para tratar de aclarar el traspaso de su sobrino, jugador de 'la Tricolor', al Barcelona. Aunque hace más de un año se daba como un hecho la llegada del central al Camp Nou, las últimas noticias desde Cataluña abren las dudas sobre la operación.

El empresario de Yerry Mina, en declaraciones a Esporte Interativo de Brasil, pidió al director del Barcelona Pep Segura "claridad" sobre el traspaso del actual jugador de Palmeiras. "El Barça no puede tener dudas. Si quieren a Yerry, perfecto. Si no le quieren no habrá problema porque hay otros grandes equipos interesados”, dijo.

Específicamente, el tío de Mina le envió un mensaje a Pep Segura y los directivos del equipo 'culé' para que se decidan sobre si buscarán incorporar a Yerry en el mercado de invierno o después del Mundial de Rusia 2018. Se sabe que el Barça ya pagó 9 millones de euros por su traspaso, pero no ha decidido la fecha de la incorporación.

"¡Pep Segura debe decidir! Llevamos un año y medio dudando. Vamos a resolver esto si no quieren que vaya a otro equipo", aseguró Jair Mina.

Gran parte de la duda, según el diario catalán Sport, es si el exdefensor central de Santa Fe podrá adaptarse rápidamente al fútbol europeo, y si podrá recuperarse de sus lesiones en el pie izquierdo. La última de estas lesiones se dio en el mes de agosto, pero se recuperó y ya volvió a entrenamientos con Palmeiras.