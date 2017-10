Estos son los resultados de los premios 'The Best' a lo mejor de la Fifa

Los premios The Best de la Fifa no tuvieron mayores sorpresas en sus celebraciones. El Real Madrid arrasó en las nominaciones y en las premiaciones, luego del brillante papel de Cristiano Ronaldo en el campo, y de Zinedine Zidane en la dirección técnica.

Como era de esperarse, por la gran campaña obtenida en la temporada anterior, Real Madrid y Cristiano Ronaldo han sido quienes mayores reconocimientos y premios han recibido, seguidos por algunos jugadores del Barcelona español y el portero Gianluigi Buffon de la Juventus italiana.

Aparte de ellos, también se buscaba premiar a los mejores entrenadores, tanto del fútbol masculino como femenino, además de la mejor jugadora del fútbol femenino, la mejor hinchada, entre los más destacados en esta segunda edición de una gala que tuvo lugar en Londres.

Los ganadores de premios The Best de la Fifa en 2017