Millonarios vs Once Caldas: El Campín vuelve a tener fútbol tras U2

¡Gracias a Dios, hay fútbol! Hasta el momento, ningún partido fue postergado o suspendido por el paro de Avianca que afectó jornadas anteriores. Por eso, el dramatismo está garantizado en una fecha que traerá emoción en lo alto de la tabla, en la lucha por meterse a los ocho y en la pelea por no irse a la B. (El link para Ver Millonarios vs Once Caldas EN VIVO ONLINE lo encuentra más abajo)

Por otro lado, Millonarios estrenará la renovación de miguel Ángel Russo como local ante Once Caldas. Los albos necesitan un triunfo para seguir soñando con la clasificación, misma que comprometieron con la derrota en la fecha anterior.

Si hay un equipo que resintió las postergaciones por el paro de Avianca, ese es Millonarios. El equipo albiazul estaba en un gran estado de forma y ahora es una incógnita con qué nivel saldrá al gramado del Campín.

Hablando del césped, es una incógnita saber cómo reaccionará luego del concierto de U2, que dejó enlodado el terreno luego de soportar 70 toneladas producto de los aficionados que asistieron al terreno.

Más allá de la cancha, Millonarios tiene para celebrar que su entrenador, Miguel Ángel Russo, renovó y seguirá por dos años más con la institución capitalina. De ganar, Millonarios puede ascender al cuarto lugar de la tabla y meterse en terreno de cabezas de serie.

Ver Millonarios vs Once Caldas EN VIVO ONLINE

Día: 22 de octubre

Hora: 5:15pm

Canal: RCN (Haga clic acá para ver la señal online)