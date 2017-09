Medallistas colombianos comparten su experiencia con jóvenes promesas del deporte nacional

Los medallistas olímpicos Yuberjen Martínez, Yuri Alvear, Carlos Ramírez y Carolina Castillo, se reunirán en Cali el próximo 23 de septiembre con el fin de entregar las últimas dos becas deportivas de la campaña de la marca Oster, Inspirados para vivir, la cual premia con 20.000.000 millones de pesos a jóvenes promesas del deporte nacional.

En la capital del Valle del Cauca los cinco jóvenes preseleccionados que disputarán los dos últimos cupos serán las bogotanas María Paula Sánchez y Heidy Paola Barbosa, de la Liga de Taekwondo y Levantamiento de pesas, respectivamente; Mateo Giraldo, perteneciente a la Liga Caldense de Karate, la judoca Jessica Ocampo de la Liga de Risaralda y el caleño Nicolás Illera, representante de la Liga Vallecaucana de Esgrima.

Inspirados para vivir eligió en Barranquilla a Jhonatan David Rodríguez Osorno de la Liga de Atletismo de Valle del Cauca y a Sabrina Cortés, perteneciente a la Liga de Gimnasia Artística de Norte de Santander. Posteriormente, en Bogotá, resultaron ganadores Jefferson Medina (también gimnasta artístico de la Liga de Norte de Santander) y Estiven José Villar Manjarrés, perteneciente a la Liga de Pesas de Bogotá, y que además es asesorado por la primera colombiana en ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, María Isabel Urrutia.

“(María Isabel) me ha enseñado muchas cosas buenas y he podido ser un campeón gracias a ella. Además, nos inculca que no hay que defraudar a las personas que nos quieren y que siempre, a pesar de los obstáculos, hay que seguir adelante”, contó Villar Manjarrés.

Las 17 disciplinas deportivas individuales de carácter olímpico que participaron en Inspirados para vivir fueron boxeo, esgrima, gimnasia artística masculina y femenina, atletismo, judo, tenis, tenis de mesa, triatlón, levantamiento de pesas, ciclismo, lucha, arquería, karate, taekwondo, patinaje de velocidad y baile deportivo.