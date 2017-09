Carlos Ramírez: "Espero que no nos recorten los presupuestos"

Carlos Ramírez, a sus 23 años, pinta para ser uno de los bicicrosistas más importantes de la historia del país. Junto con Carlos Mario Oquendo y Mariana Pajón, ha conseguido medalla olímpica en el deporte de la biela. Con el apoyo de Oster, también impulsa programas para que los jóvenes deportistas del país cuenten con becas para mejorar su proceso. Este proyecto sirvió para dialogar con PUBLIMETRO sobre su deporte y la financiación estatal a los deportistas.

¿Cómo funciona este proyecto para financiar deportistas jóvenes?

Yo creo que la idea es darles a los muchachos un empujón extra que uno, como deportista joven, muchas veces necesita para salir adelante. Obviamente, una inyección de capital es necesaria para que ellos puedan ir a más carreras, tener mejores utensilios deportivos y usarlos de la mejor manera, para que ellos lleguen a los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires en el próximo año.

¿Este programa está abierto para los jóvenes de cualquier disciplina?

Se hizo un llamado nacional para que todos los jóvenes que quisieran participar mandaran un video corto decidiendo qué deporte hacían y cómo lo hacían. De ahí se hizo un filtro, y varios jueces decidimos cuáles son los ganadores de estas becas de $20 millones.

Ha circulado mucho en las últimas semanas el tema de una reducción de presupuesto al deporte. ¿Estas becas podrían ser un apoyo a los que pierden la financiación estatal?

Yo creo que no. Obviamente, este es un apoyo extra para las juventudes que se van a ganar estas becas, y muchos de ellos puede que no estén en el apoyo estatal todavía, para ellos sí es un apoyo. Pero no compensan los recortes de los recursos que se han hablado y que son muy graves. El deporte nacional le ha dado alegrías muy grandes al país, y esperamos que no nos recorten para nada eso. La idea es que nos sigan apoyando de mejor manera, como lo han venido haciendo. Yo espero que el apoyo a nosotros los deportistas, como tal, continúe.

Justamente ustedes, los corredores de BMX, han sido de los que más alegrías nos han dado a los colombianos, con las medallas de Mariana Pajón y Carlos Ramírez en Río de Janeiro, y las de Mariana y Oquendo en Londres. ¿Qué apoyo está recibiendo el BMX del Estado?

En el BMX hemos sido privilegiados, por así decirlo: yo siempre me he sentido muy bien apoyado por el IDRD, Coldeportes y el Comité [Olímpico Colombiano]. Espero que siga así, y que muchas de las disciplinas sigan teniendo este apoyo incondicional.

La disciplina del BMX depende de la Federación Colombiana de Ciclismo, y ha habido choques entre las figuras Mariana Pajón y Nairo Quintana por temas de dirigencia. ¿Puede afectar esto la preparación de los equipos de ruta o de bicicrós?

No hay ningún problema para la preparación. Ha habido muchas cosas que se han dicho sobre el tema, pero la Federación está lista para apoyarnos incondicionalmente, y para apoyar a que el ciclismo colombiano crezca de la mejor manera. Yo creo que no hay ningún problema con los directivos. Estoy seguro de que ellos van a estar con nosotros y que nos van a seguir apoyando de la mejor manera para llenar de alegrías a todos los colombianos.

Carlos Ramírez corre en las competencias nacionales por Bogotá, pero es de Envigado. ¿Por qué hay tantos bicicrosistas de Antioquia y no de otras regiones del país?

No es tanto la región ni nada, sino la gente, las personas que luchan por estar representando al país están concentradas en Medellín. No sé por qué se da eso. Todos los entes quieren apoyar de la mejor manera a los deportistas que aparezcan, y creo que los deportistas irán apareciendo y desarrollándose en otras regiones.

¿Cuál es el apoyo que la Alcaldía de Bogotá y el IDRD da a los bicicrosistas bogotanos?

Yo creo que el apoyo está. El Instituto siempre nos apoya, está incondicionalmente para que nosotros empecemos a representar a Bogotá de la mejor manera.

¿Ve usted una escuela de jóvenes bogotanos que empiecen a mejorar los resultados de los corredores como Carlos Ramírez en esta disciplina?

Sí, yo creo que viene una buena camada que está luchando por mejorar y representar a Bogotá. Como decía al principio, eso es de cada quien, que luche por sus sueños y luche para estar en este punto.