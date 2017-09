Mariana Pajón, la reina en la Copa Mundo de BMX en Argentina

IMPARABLE!!! @marianapajon vuelve a lo más alto en una de sus pistas preferidas en ésta edición 2017 de la #CopaMundo UCI. Con puntaje perfecto, la #ReinaDelBMX dominó de principio a fin en la pista de #SX de #SantiagoDelEstero, #Argentina y se llevó una Copa Mundo más para #Colombia! Con está, #Mariana se ha subido 17 veces a lo más alto del podium este año!!! Mañana volverá a la pista para disputar la 6ta válida, la última parada del torneo internacional de #BMX #Supercross. Como siempre #GraciasMariana. 📷 @ucibmxsx . . #GiganteMarianaPajon #GrandeTata #Gold #QueenOfBMX #LaReinaDelBMX #UCI #Campeona #MP100 #TheQueenOfBMX #BMX #Orgullo #LaReinaDelBMX #TheQueen #Queen #100 #Pajon #Colombi #Proud #OrgulloColombiano #ContigoAl100 #NoRecortenMisSueños

A post shared by Miguel Pajón L. (@pajonmiguel) on Sep 16, 2017 at 1:44pm PDT