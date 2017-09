Claudio Pizarro sería el delantero que traería Santa Fe para reforzarse

La danza de nombres sobre qué atacante podría llegar a Santa Fe no se detiene. Muchos han sonado en los últimos días, sabiendo que el equipo cardenal necesita suplir la ausencia de delanteros en el plantel.

El último que se sumó fue el peruano Claudio Pizarro. El ‘conquistador’ no renovó con el Werder Bremen alemán hace dos meses y en este momento se encuentra sin equipo, tras no arreglar con Alianza Lima de su país.

Pizarro, de 38 años, no quiere retirarse y escucha ofertas como agente libre, aunque por el momento no se concreta nada. Si no arregla con Santa Fe, el delantero que convirtió más de 300 goles en su carrera, no descarta el retiro.