Neymar, "lujos" y gran amistad en el partido entre Colombia y Brasil

El 1-1 entre Brasil y Colombia demostró un buen nivel de juego, en el que incluso Neymar tuvo la oportunidad de dar sus buenos lujos. La figura del Paris Saint-Germain se ganó incluso un importante número de insultos, y que debió ser arreglado antes del final del partido.

El túnel se registró hacia la media hora de juego, un poco después de que Abel Aguilar hubiera marcado de forma muy rígida al jugador más caro del mundo mediante un codazo. El lujo de Neymar fue un túnel espectacular al volante del Cali, luego de que el equipo se metiera con una gran jugada.

Neymar chamou o Aguilar de "Marquezine" e meteu no meio das pernas. pic.twitter.com/sSA7dra2sk

Poco tiempo después, el entrenador José Néstor Pékerman encaró a Neymar, y le criticó aparentemente la humillación que le había hecho a Aguilar. Esto ocurrió en el entretiempo, en el que Brasil se iba ganando 1-0 gracias al espectacular centro de Neymar a Willian en tiempo extra.

A pesar de esto, al final del partido 'Ney' hizo las paces con los jugadores de 'la Tricolor': se lo vio muy abrazado con James Rodríguez y hablando de forma muy tranquila con el colombiano.

Neymar abraça James e sela as pazes com os colombianos 5 9 2017: https://t.co/Jc0mO54wZf via @YouTube

