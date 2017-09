Conozca cuándo juega Colombia ante Paraguay por las eliminatorias

La fecha definitiva para Colombia en su ilusión para ir al Mundial de Rusia 2018 será la 16, en donde juega ante Paraguay, quien sigue peleando por un cupo al repechaje. Este partido aún no tiene horario definido, pero sí el día. (Conozca cuándo juega Colombia vs Paraguay más abajo)

Colombia se quedó con 25 puntos en la tabla de posiciones y deberá vencer a Paraguay para alcanzar, al menos, el repechaje rumbo al Mundial. Si gana, también podría tener la opción de clasificar al Mundial si se dan algunos resultados extras.

Los otros partidos de la jornada serán: Chile vs Ecuador, Peru vs Argentina, Venezuela vs Uruguay y Bolivia vs Brasil.

Cuándo juega Colombia vs Paraguay: será el jueves 5 de octubre en Barranquilla, probablemente a las 3:30 de la tarde.

Tite cree que Colombia es equipo suramericano que más evolucionó últimos años