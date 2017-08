El país respira fútbol. A pocas horas del duelo entre Colombia y Venezuela, la gente quiere que la pelota ruede ya, para ver si la tricolor da un pasito más camino a Rusia. (El link para Ver Santa Fe vs Independiente Medellín Copa Colombia EN VIVO lo consigue más abajo)

Sin embargo, faltan unas horas y ante ese panorama no suena mal un abrebocas con semifinales de la Copa Colombia. Santa Fe vs Independiente Medellín, en el estadio El Campín; y Atlético Nacional vs Patriotas, en el Atanasio Girardot de Medellín, se toman la noche del miércoles.

Cardenales y Poderosos buscan romper la igualdad del juego de ida

El partido de ida quedó igualado a un gol y todo quedó abierto entre dos conjuntos históricos. Cuando se disputó la ida, los capitalinos llegaban imparables, mientras que el panorama del DIM era irregular. Ahora, parece que los de Juan José Peláez están en mejor estado de forma.

Su recuperación pasa por el nivel que está demostrando Juan Fernando Quintero, quien no fue citado para la Selección Colombia y ese es la mejor noticia para el DIM.

El 10 decidió el clásico paisa la última semana y será el líder del equipo de Peláez en El Campín. Arriba, parece ser que jugará Juan Fernando Caicedo, a la espera que se resuelva el futuro de Leonardo Castro, pretendido por el fútbol argentino.

Por el lado de Santa Fe habrá cambios obligados por la convocatoria de Leandro Castellanos y William Tesillo a la tricolor. Por el guardameta ingresará Robinson Zapata, mientras que en la zaga irán López y Urrego.

Sin embargo, la noticia que entusiasma a los hinchas pasa por el regreso a la titularidad de Omar Sebastián Pérez. Aunque en lo físico da algunas ventajas, su rendimiento de los últimos partidos convenció al técnico Gregorio Pérez para ir desde el vamos.

Ver Santa Fe vs Independiente Medellín Copa Colombia EN VIVO

Día: 30 de agosto

Hora: 7:00pm

Canal: WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)