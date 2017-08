Yuri Alvear: "vine a entrenar a Japón buscando rivales fuertes"

Desde abril pasado, la judoca colombiana Yuri Alvear, bronce en los Olímpicos de Londres 2012 y plata en Río 2016, se radicó en Japón con el objetivo “crecer” y mejorar su nivel de cara al Mundial de Budapest, donde espera conseguir su cuarto título mundial.

Según dijo en una entrevista con la agencia Efe, el trabajo en el país asiático le ha servido para mejorar su rendimiento porque se encuentra a diario con más de 40 mujeres que entrenan de manera “intensa”.

“Sabemos que los deportes de combate siempre necesitan de otros rivales fuertes para que el nivel pueda crecer, pueda mejorar, y eso es lo que encuentro acá”, explicó Alvear que irá al tatami en las competencias que van del 28 de este mes al 3 septiembre.

La colombiana entrena en varias universidades de Japón donde realiza jornadas “largas e intensas” que le permitan llegar en el mejor nivel a las competencias. En ese sentido, destacó que la vida en Japón no es fácil por la barrera idiomática pero aseguró que eso la ayuda a mantenerse concentrada.

“Como deportista estoy sola, todos los días tengo que enfrentar el entrenamiento, llegar a una universidad donde hay 40 o 50 mujeres (…) Eso hace que uno mantenga un nivel de concentración alto, que la actitud que uno tenga siempre sea alta y creo que eso me va a servir mucho para enfrentar el campeonato mundial”, detalló.

De todos modos consideró que ha ido ganando terreno en la adaptación con la cultura japonesa porque como judoka ha estado varias veces en el país.

“La comida me gusta mucho, por esa parte ya he estado un poco más adaptada. Con el idioma comencé a estudiar japonés y bueno, ahí he ido avanzando un poco y creo que me gusta mucho la disciplina japonesa”, manifestó.

En ese proceso, Yuri Alvear resaltó el apoyo que le ha brindado su entrenador, Noriyuki Ayakawa, y su familia, que la recibió muchas veces en su casa.

Sin embargo, la colombiana no ocultó su nostalgia por vivir tan lejos de su país y de sus padres. “Ellos me apoyan para que aproveche esta oportunidad que tengo y pues siempre obviamente extrañándolos mucho pero ellos brindándome todo su apoyo para que pueda seguir aquí con mucha fuerza y poder trabajar bien”.

La deportista cafetera viajó a Hungría para enfrentar el campeonato de Budapest, donde tendrá la oportunidad de obtener su cuarto título mundial luego de ganar en Rotterdam (2009), Río de Janeiro (2013) y Cheliábinsk (2014).

“Estar marcando la historia del judo colombiano, la historia del judo de América y ahora estar frente a la posibilidad de la historia del judo mundial, donde hay países tan fuertes en Europa y Asia, es un gran reto, una gran oportunidad y una gran posibilidad”, agregó.

Yuri Alvear sueña con ganar en Tokio 2020 la esquiva medalla de oro que se le fue por un suspiro en Río 2016, además de obtener las preseas doradas de en mundiales y los Juegos Bolivarianos de Santa Marta, en su natal Colombia.

“Espero obtener una medalla de oro en estos Juegos Olímpicos. Ahora tenemos el Mundial y los Juegos Bolivarianos y sería muy feliz si pudiera obtener una medalla de oro en estos dos eventos. A eso es a lo que le estoy apuntando”, concluyó.