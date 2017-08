El clásico de la angustia: América recibe a Deportivo Cali

Fútbol del bueno se vivirá este fin de semana. Cuando se publica el calendario, estos son los primeros partidos que todo hincha busca. (El link para Ver América vs Deportivo Cali EN VIVO ONLINE lo encuentras más abajo)

Desde hace varios años para acá, se instaló una fecha de clásicos que siempre se disputa en la mitad del todos contra todos y aunque hay unos emparejamientos que a la postre no son clásicos, para la mayoría de los hinchas esta jornada se espera con ansias.

Los duelos en Bogotá, Medellín y Cali son los que mayor atracción e interés despiertan, producto de los equipos de esas plazas. Sin embargo, también habrá emoción en otras plazas con derbis regionales, como Tolima vs. Huila, y otros que no lo son tanto.

Uno de esos emparejamientos es el Once Caldas vs. Junior. Con la polémica instalada, el cuadro tiburón disputará su cruce clásico ante un equipo que no viene nada bien en el campeonato, según Dimayor por paridad deportiva.

Este insólito cruce también es criticado por otros clubes, quienes demandan que el rival de los barranquilleros por ubicación geográfica debería ser Jaguares de Córdoba. No obstante, Dimayor dispuso que el equipo monteriano juegue su ‘clásico’ frente a Tigres, para descontento de América y Bucaramanga, entre otros.

A pesar de esos asteriscos, la décima jornada es la que más llama la atención y este fin de semana presenta partidos, cada uno con su temática diferente con equipos a la alza, como Nacional y Santa Fe, mientras que otros ven en el clásico rival la oportunidad para salir de los malos resultados.

Nuevo duelo entre rojos y verdes en el Pascual, y más que nunca: no se puede empatar. Los dos equipos llegan en crisis, que no se disipó ni siquiera con el juego de la Copa Colombia. (El link para Ver América vs Deportivo Cali EN VIVO ONLINE lo encuentras más abajo)

Por un lado, los escarlatas continúan apremiados por el fantasma del descenso, que fecha a fecha los presiona más; mientras tanto, el club azucarero no logra una continuidad de resultados y lo jugadores se juramentaron proteger a Héctor Cárdenas en el terreno de juego.

En América se destaca la presencia de Cristian Martínez Borja, quien fue reservado en el juego de Copa, para no correr riesgos. De hecho, varios de los habituales titulares no vieron actividad desde el inicio en el juego.

Por su parte, Deportivo Cali pretende darle rodaje a sus titulares, a los cuales utilizó en el duelo de Copa y lo hará de nuevo en Liga. La gran duda pasa por la presencia o no de Abel Aguilar, quien desestimó su traspaso a Huracán de Argentina y podría ir desde el arranque en el clásico.

Ver América vs Deportivo Cali EN VIVO ONLINE

Día: 27 de agosto

Hora: 7:30pm

Canal: WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)