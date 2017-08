Prueba de fuego para Santa Fe: en Asunción, ante el duro Libertad

Santa Fe sale a escena en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Atrás quedó el cerrado cruce ante Fuerza Amarilla de Ecuador y ahora se viene un duelo de riesgo, ante uno de los equipos que se armó para ser campeón. Libertad de Paraguay. (El link para Ver Libertad vs Independiente Santa Fe Copa Sudamericana EN VIVO lo consigue más abajo)

El ‘Expreso rojo’ tendrá que hacer frente a la baja de Wilson Morelo, máximo goleador del conjunto capitalino en lo que va este semestre y que no puede participar en Sudamericana por haberlo hecho ya con su anterior equipo, el Everton de Chile.

Para suplir tan notable ausencia, el técnico uruguayo Gregorio Pérez tendrá que decidir cuál de los tres delanteros que convocó será referencia en la punta: Ánderson Plata, John Freddy Pajoy o Jorge Obregón.

Santa Fe llegó a Asunción en la madrugada del martes, tras vencer el fin de semana 2-0 al Deportivo Cali y colocarse en el segundo puesto de la Liga Águila.

Los de la capital colombiana acumulan siete victorias, un empate y una derrota en los nueve primeros partidos del campeonato nacional. Esto se suma al empate y el triunfo cosechados en la ronda anterior ante los ecuatorianos.

Está por ver si el buen momento de Santa Fe en la liga local se refleja en la Sudamericana contra Libertad, ya que en la pasada eliminatoria estuvieron a punto de quedarse fuera.

Por su parte, Libertad todavía no está definido hasta la práctica en la tarde del miércoles para concretar la convocatoria y el once titular que saltará a la cancha.

El Gumarelo tiene ante sí una gran oportunidad de encaminar la eliminatoria al jugar en casa, aunque el equipo liberteño no pasa por sus mejores momentos en el torneo local, ya que perdió el pasado sábado 1-2 contra el líder General Díaz.

Sin embargo, el equipo albinegro ya demostró ser un equipo complicado para sus rivales en la Copa Sudamericana, como puso de manifiesto en segunda ronda contra el argentino Huracán al endosarle un 1-5 a domicilio y redondear el pase con un 2-0 en Asunción.

La clave estará en ver si la pólvora de sus delanteros no sigue mojada, como le ocurre en el Clausura paraguayo, donde solo Santiago Salcedo, como es habitual, representa el potencial ofensivo del Gumarelo.

Aunque no marche bien en la liga guaraní, el potencial ofensivo de Libertad es lo que más preocupa a Santa Fe. La dupla que conforman Oscar Cardozo y Santiago Salcedo son el principal dolor de cabeza para Gregorio Pérez, ya que entre ambos lideraron la goleada 7-1 global, en la ronda anterior ante Huracán.

La vuelta de este encuentro se disputará el 14 de septiembre, en El Campín de Bogotá, después de la pausa por Eliminatorias Sudamericanas. En este torneo aplica la regla del gol de visitante, por lo que el equipo bogotano pretende al menos anotar un gol en el estadio Nicolás Leoz de Asunción.

Día: 24 de agosto

Hora: 7:45pm

Día: 24 de agosto

Hora: 7:45pm

Canal: FOX Sports