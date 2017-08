Cali y Medellín buscan regularidad en el duelo de Palmaseca

La Liga Águila tiene una jornada para alquilar balcones este miércoles al caer la tarde, y sobre todo en la noche. Cuatro de los denominados grandes se cruzan entre sí, con duelos que tendrán lugar en el Atanasio Girardot de Medellín, y en el Monumental de Palmaseca, cerca de Palmira. (El link de Ver Deportivo Cali vs Independiente Medellín EN VIVO ONLINE lo encuentra más abajo)

Además, Independiente Santa Fe visita a Patriotas en la fría Tunja, buscando recuperar la punta del campeonato en soledad. Por la lucha por no descender, Cortuluá será anfitrión de Rionegro Águilas, Deportivo Pasto visita a Alianza Petrolera y en Techo e vivirá uno de los duelos directos entre Tigres y Atlético Bucaramanga.

Cuestionados hasta hace pocos días, ambos clubes quieren volver a sumar de a tres y ofrecer una mejor versión futbolística, ganando y a la vez convenciendo.

Héctor Cárdenas tomó aire fresco con el triunfo en Pasto, pero ahora la consigna será como local, donde los resultados no le acompañan desde la primera jornada, cuando vencieron a Envigado.

Aunque se sabe más tranquilo, Cárdenas pretende que sus dirigidos tomen confianza con el agónico triunfo hace tres días y cree que en la noche del miércoles es la oportunidad para ratificarlo.

“En la medida que uno vaya ganando se puede ir construyendo y reforzando aspectos, llevamos seis meses de trabajo. Hemos tenido alrededor de doce partidos. A veces es difícil por el poco tiempo que hay entre los trabajos y la competencia, así que esta victoria anímicamente reconforta al grupo y lo llena de mucha seguridad”

Por el lado del DIM, Juan José Peláez no se miente y sabe que la victoria 3-2 ante Patriotas fue mentirosa, ya que no se jugó bien y a ocho minutos del final el marcador estaba en contra.

La buena noticia para el técnico paisa es la recuperación del argentino Valentín Viola, quien ingresó en la convocatoria luego de perderse varios encuentros por lesión.

Los que no viajan a Cali, por decisión técnica, son Elacio Córdoba, Hernán Hechalar y Luis Carlos Arias, quienes siguen quedando a deber para Juan José Peláez.

Ver Deportivo Cali vs Independiente Medellín EN VIVO ONLINE

Día: 16 de agosto

Hora: 8:00pm

Canales: WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)