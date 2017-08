Nacional se pone al día, en el Atanasio ante Equidad Seguros

No hay deuda que no se pague, ni tiempo que no se venza. El equipo de Juan Manuel Lillo tuvo varios días para preparar el encuentro de este miércoles, luego de que un evento por la Feria de las Flores hiciera posponer el encuentro por algunos días. (El link para Ver Atlético Nacional vs La Equidad EN VIVO ONLINE lo encuentra más abajo)

Luego de la derrota ante Junior, en Barranquilla, el técnico español pudo aprovechar los diez días para actualizar conceptos, además de poner en óptima forma al vasco Gorka Elustondo, quien podría debutar este miércoles por la tarde, en un inusual horario.

Será al caer el sol, cuando los verdolagas enfrenten a un Equidad que viene sumando buenos resultados y buenos rendimientos. La mala noticia para el conjunto paisa es la lesión de Dayro Moreno, quien sintió una molestia en el aductor izquierdo y decidió junto al cuerpo técnico bajarse de este partido.

“Cuando llegué a la pretemporada me empezó una dolencia en el aductor izquierdo. No quería dejar de actuar porque cada partido representa muchísimo, pero por no jugar el fin de semana tomé la decisión de ir con el cuerpo técnico y los médicos para recuperarme. Espero el jueves reintegrarme al grupo. El domingo, el “profe” Lillo va a tomar la decisión de si quiere contar conmigo o si sigo trabajando”.

Uno de los que podría jugar en reemplazo de Moreno es Jeison Lucumí, quien fue habilitado finalmente para actuar con la camiseta verdolaga, lo mismo que el exfutbolista de Patriotas, Raúl Loaiza.

Otro que está disponible para ser utilizado por Lillo es el delantero Luis Carlos Ruiz. El atacante dejó atrás la polémica del gol convertido con la mano ante Bucaramanga, por lo que ya puede jugar tras haber cumplido con su sanción.

El futbolista costeño disputa un lugar entre los titulares con el flamante refuerzo Andrés Rentería, aunque por la lesión de Dayro, podrían jugar los dos, si así lo dispone Lillo.

Aunque no estará en cancha, Moreno le pidió a sus compañeros no minimizar al rival, que es uno de los animadores de la Liga y que no por nada tiene los mismos puntos que el séptimo clasificado, aún cuando tiene un partido menos disputado.

“Equidad tiene jugadores con mucha experiencia. Hay que tener mucho cuidado en el balón parado, en eso hizo énfasis el profesor para el partido porque tiene jugadas preparadas”.

El juego, que enfrentará a dos rivales divididos por un punto, se disputará a las 5:15 de la tarde. Quien gane alcanzará la tercera plaza del certamen, por detrás de Santa Fe y Junior, quienes comandan el certamen.

En la próxima fecha, Nacional visitará a Jaguares de Córdoba, en Montería; mientras que Equidad será anfitrión de Millonarios, el sábado por la noche.

Día: 9 de agosto

Hora: 5:15pm

Canal: WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)