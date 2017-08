Millonarios quiere pronta revancha ante Junior, esta vez por la Copa

Las heridas no han sanado, pero Millonarios tiene que salir de nuevo a la cancha. Tres días después de una jornada decepcionante para la institución y la hinchada albiazul, el calendario le da la oportunidad al equipo embajador de tomarse revancha prontamente, aunque ahora sea en la Copa. (El link para Ver Millonarios vs Junior EN VIVO ONLINE Copa Águila lo encuentra más abajo)

El contexto en el campo de juego tendrá similitudes. A pesar de la irregularidad que prima en el equipo de Miguel Ángel Russo, el entrenador argentino se la jugaría por la mayoría de futbolistas con los que ha enfrentado el semestre, entre los que destaca John Duque y Harold Santiago Mosquera.

A pesar de no conocer lo que es ganar en el campeonato en condición de local, el puesto del gaucho no está en discusión, ya que para la dirigencia está haciendo un buen trabajo, sobre todo en el descubrimiento de juveniles que tienen oportunidad en la plantilla principal y que son activos del club para el futuro.

Sin embargo, Miguel Ángel Russo no se duerme en los laureles y reconoce que en este primer semestre está a deber con su hinchada. El argentino pide tranquilidad y considera que el equipo puede salir muy pronto del mal momento futbolístico que atraviesa.

“Es un momento en que hay que mantener la calma y buscar la forma, de aquí al miércoles nos tenemos que recuperar. No nos gusta el momento del equipo, tenemos que revertir y somos capaces. Confío mucho en este plantel y en este grupo porque sé de la fortaleza anímica que tiene”

Los ánimos en la hinchada albiazul no son los mejores. Más allá de los disturbios en las tribunas, los fanáticos de bien cuestionan el andar del equipo, criticándole a Russo los cambios que ejecuta y la falta de variantes tácticas que viene demostrando en las últimas semanas.

Ante el desespero generalizado, Miguel Russo también pide tranquilidad, no solo a los aficionados, sino a sus dirigidos a la hora de tomar decisiones.

“Nos falta tener un poco más de tranquilidad en el último toque, en esto un día somos los mejores y otro día los peores, hay levantarnos, nos duele no ganar de local y ante nuestra gente”.

Por el lado rojiblanco, Julio Abelino Comesaña implementará varios cambios con relación a los que ganaron el domingo por la tarde. El principal, la ausencia confirmada del capitán Sebastián Viera, quien será reemplazado por José Luis Chunga, con la intención de darle rodaje al segundo arquero juniorista.

Otro que podría tener un puesto en el once titular es Luis Narváez, quien no viene siendo tenido en cuenta por Comesaña, pero que este miércoles podría tener su oportunidad para resarcirse con el entrenador.

La dupla ‘ChaTeo’, por su parte, podría no ver actividad en la noche del miércoles. Sabida es la sanción que acarrea Teófilo Gutiérrez, mientras que la figura del domingo anterior, Yimmi Chará, tendría descanso.

Ver Millonarios vs Junior EN VIVO ONLINE Copa Águila

Día: 9 de agosto

Hora: 7:10pm

Canal: Canal RCN (Haga clic acá para ver la señal online)