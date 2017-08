Mario Kempes sacude a Maradona, por apoyar régimen de Nicolás Maduro

Diego Maradona encendió la mecha, declarando que está a favor de lo que sucede en Venezuela y de las políticas que ha adoptado el régimen chavista de Nicolás Maduro.

El argentino, considerado uno de los mejores jugadores de la historia (sino el mejor), generó repudio en la opinión pública luego de avalar de manera abierta las formas con las que está gobernando el presidente de Venezuela.

De inmediato, en todo el continente hubo indignación y respuestas en contra de Maradona, pero ninguna tan contundente como la del también gaucho y al igual que ‘Diego’, campeón del mundo con la albiceleste, Mario Alberto Kempes.

Con residencia en Bristol, Estrados Unidos, el héroe de Argentina en 1978 (nombrado como mejor jugador del Mundial que se disputó en aquel país) dijo no entender como un personaje público tan importante como lo es Maradona, apoya la muerte de varios jóvenes en las distintas ciudades venezolanas.

Además del trino, Mario Kempes concedió una entrevista a Radio Rivadavia de Buenos Aires, en la que enfatizó su indignación, atacando de frente a Maradona y distanciándose de él.

“Cualquier persona con dos dedos de frente no diría eso. Tengo parientes en Venezuela que la están pasando mal. No se puede defender lo indefendible, a un tirano en Venezuela. El estuvo apoyando a Chávez, ganó su muy buen dinero. Pero eso no es ponerse la bandera de un dictador en sus espaldas. El es argentino, vive como los dioses. Te duele que alguien que no esté viviendo en un país no tenga humanidad. Son chicos defendiendo a su país. Estos tiranos vendieron a Venezuela a los rusos y a los chinos. No me gustaría hablar con Maradona porque no hablamos nunca”.