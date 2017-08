Top: cinco técnicos en la cuerda floja en el inicio de la Liga Águila

La Liga Águila 2017-2 ha sido despiadada con el desempeño de los entrenadores. Con solo seis fechas recorridas, tres equipos ya han visto cómo su cuerpo técnico fue cambiado, y hay otros cinco técnicos en la cuerda floja. Entre estos se encuentran algunos de los nombres más reconocidos del fútbol colombiano, pero que no han conseguido consolidarse.

La salida de Fernando Castro del Bucaramanga, de Ismael Rescalvo del Envigado, y de Óscar Pérez de Rionegro Águilas ponen en el ojo del huracán a los equipos que más han decepcionado al torneo. Los técnicos en la cuerda floja tienen renombre, experiencia y no han logrado hacer que sus equipos consigan buenos resultados.

Miguel Ángel Russo: Luego de la semifinal del pasado mes de junio ante Nacional, los hinchas de Millonarios consideraron que el segundo semestre iba a ser mucho mejor. El inicio de la Liga ha sido negativo: solo 6 puntos de 18 posibles, en un equipo escaso de ideas y dependiente de Santiago Mosquera. Un resultado negativo ante La Equidad, o una eliminación en Copa Águila ante Junior, sería fatal para sus aspiraciones.

Hernán Torres: El América no está tan mal en números: octavo, con 8 puntos y con opciones serias para clasificar a Copa Sudamericana. Pero la presencia del fantasma del descenso cuelga sobre la cabeza de Torres. La derrota 1-0 ante Pasto, y el empate ante Jaguares de la semana pasada, prendieron las alarmas en el equipo ‘escarlata’.

Benedetti lanza una ‘pulla’ al América y habla de la crisis del Cali

Héctor Cárdenas: Si en América llueve, en el Cali no escampa: eliminado en Copa Sudamericana por el Junior, con una derrota ante el Once Caldas y empates ante Tigres y Patriotas, y con un pésimo presente. La decimocuarta posición no pinta fácil para la dupla de Cárdenas y Jorge Pautasso, sobre todo después del subtítulo y la goleada 5-1 que le aplicó Nacional en la final.

José Eugenio Hernández: “Cheché” tiene al Tolima muy lejos de los 8. Después de la victoria ante Alianza Petrolera, vio que su equipo se descomponía: derrota ante Nacional por la mínima, empate en los últimos minutos recibiendo a Millonarios y un 3-1 en su visita a Envigado son sus últimos resultados. Solo tiene 5 puntos en las primeras 6 fechas. No pinta la cosa fácil para el “vinotinto” en medio de su polémica por la propiedad del equipo.

Enfrentamiento entre el alcalde de Ibagué y Gabriel Camargo por el Tolima

Francisco Maturana. Su primer partido fue una derrota ante Tigres, e inmediatamente hizo lo posible para culpar a las promesas incumplidas de las directivas del Once Caldas. Además, su equipo ha jugado muy mal, con el partido que perdió 3-2 luego de ir ganando 2-0 ante Santa Fe como el motivo de furia de sus directivos.

A todos estos técnicos en la cuerda floja los une la presión, y el interés de algunos directivos por reemplazarlos. Por ejemplo, hay rumores intensos de que a América podrían llegar entrenadores como Daniel Passarella y Ramón Díaz.