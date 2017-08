Real Madrid tiene en la mira al zurdo que será reemplazante de James

El campeón de Europa no se queda con los brazos cruzados en el mercado de pases. Luego de las salidas de James Rodríguez, Álvaro Morata y Danilo, ahora es turno de las incorporaciones. (El link de Ver Real Madrid vs Manchester United Supercopa Uefa EN VIVO lo consigue más abajo)

La llegada de jóvenes promesas, incluyendo a Dani Ceballos y Theo Hernández, no satisfacen los caprichos de Zinedine Zidane, que exige refuerzos para seguir reinando en el Viejo Continente.

El nombre común de mayo a agosto ha sido Kylian Mbappé. Sin embargo, el compañero de Falcao en el Mónaco estaría más cerca del Manchester City, que de recalar en el equipo del Santiago Bernabéu. No obstante, el DT exige un delantero de carácter urgente.

Quien llegue a la 'casa blanca' no será un actor de reparto. Varios nombres se han mencionado, pero por primera vez en España hablan de una oferta formal para traer un nuevo galáctico al equipo merengue.

Se trata de Paulo Dybala, delantero de la Juventus, quien ha sido relacionado con el Barcelona, que ahora tiene dinero para gastar, tras la venta forzada de Neymar. Pero, la prensa ibérica asegura que el primer movimiento lo hizo el campeón europeo, ofreciéndole a la ‘Vecchia signora’ 85 millones de euros más el pase del croata Mateo Kovacic.

En su momento, Kovacic pasó del Inter de Milán al club merengue en 30 millones de euros, por lo que se podría decir que el valor total ofrecido por Dybala es aproximadamente de 115 millones. Sin embargo, el balcánico tuvo una buena temporada a las ordenes de Zidane, luego de un primer año flojo.

Por esta razón, se podría aseverar que la ficha de Kovacic subió, teniendo en cuenta que el mercado de pases sufre una inflación evidente. Ante esto, la oferta del Real Madrid alcanzaría los 120 millones de euros que exige la Juventus para soltar a Dybala.

Además, los campeones de Italia están en busca de mediocampistas, el lugar que para el entrenador Massimiliano Allegri debe reforzar. Por el momento, desde Turín no e pronuncian ante esta oferta que comenzó como rumor, pero ya sabemos como finalizó el último rumor fuerte en el mercado de pases: con Neymar en el PSG.

Ver Real Madrid vs Manchester United Supercopa Uefa EN VIVO

Día: 8 de agosto

Hora: 1:45pm

Canales: ESPN (Haga clic acá para ver la señal online)

FOX Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Canal RCN (Haga clic acá para ver la señal online)

Real Madrid va por su primer título de la temporada, vs el Manchester de ‘Mou’

Luego de una pretemporada para preocuparse, el conjunto de Zidane salta al campo de manera oficial, buscando asegurar el título, ante el campeón de la Europa League: Manchester United.

Mientras los dirigidos por José Mourinho tienen todo ordenado, las dudas españolas pasan por la presencia o no de Cristiano Ronaldo, en el estadio de Skopie (Macedonia), donde se disputará la Supercopa de la UEFA.

Zidane dejó entrever la titularidad del portugués pese a completar con el de hoy tan solo tres entrenamientos tras sus vacaciones, y destacó que le “impresiona” su estado físico.

El verano revuelto que ha tenido Cristiano Ronaldo con los rumores sobre su salida del Real Madrid y su comparecencia en el juzgado para declarar por una supuesta evasión fiscal, no han descentrado al jugador según Zidane. Su técnico lo ve preparado para jugar la final de la Supercopa.

“Son muchas cosas, mucho ruido como siempre pero veo que Cristiano está tranquilo. Lo que más me impresiona es que físicamente está como el día de la final de la Champions hace dos meses. Al final lo que me interesa a mi, a él y a todos es esto, del resto no podemos hacer muchas cosas”, valoró.