Los millones de memes por el traspaso de Neymar al PSG

La llegada de Neymar al PSG es un hecho. El equipo francés pagará 222 millones de euros al Barcelona, una cifra escasamente creíble, y que por supuesto ha desatado todo tipo de memes por el traspaso de Neymar y el escandaloso monto de dinero de su operación.

Los usuarios, en su gran mayoría, se burlaron de Neymar y de su padre, Neymar Sr., quien estuvo envuelto en un escándalo por la contratación irregular de su hijo en el Barcelona. Justamente, el padre de la figura brasileña se encontraba negociando con las directivas “culés”.

Los millones que pagarán los dueños cataríes del Paris Saint-Germain al Barcelona han sido el principal motivo de burla de los usuarios, que han mostrado su creatividad con cientos de videos, imágenes GIF y memes por el traspaso de Neymar.

Otros han lamentado la desaparición de la tripleta ofensiva que el brasileño tenía con Lionel Messi y Luis Suárez.

So Neymar has asked to leave Barca and is heading to PSG for £196m. Absolute madness. Live scenes of Neymars dad. #NeymarPSG #Neymar pic.twitter.com/ISf7YPOGzx

— Ryan (@TotoRyan69) August 2, 2017