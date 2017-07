Atlético vs Napoli: Rafael Santos Borré no quiere que lo deje el tren colchonero

El delantero que salió de la cantera del Deportivo Cali retornó al club dueño de su pase, que todavía no sabe qué hará con él. (El link para Ver Atletico Madrid vs Napoli Audi Cup EN VIVO ONLINE lo encuentra más abajo)

Luego de un paso por Villarreal, donde alternó buenas y malas, Rafael Santos Borré retornó al Atlético, con la intención de quedarse en el conjunto que dirige el ‘Cholo’ Simeone. Los ‘Colchoneros’ no pueden incorporar futbolistas por el castigo vigente que tiene impuesto por la FIFA.

Por eso, el delantero barranquillero fue convocado a la excursión por Alemania y ante el formato del torneo, seguramente tendrá minutos este martes ante los españoles, o en el juego del miércoles, en la final o en el juego por el tercer puesto.

Después de la gira, la directiva y el cuerpo técnico decidirán su suerte que puede pasar por quedarse como suplente de Fernando Torres y Antoine Griezmann.

Quien no tuvo esa posibilidad fue Duvan Zapata, que aunque no resuelve su situación de cara a la próxima temporada, no es tenido en cuento por el entrenador del Napoli, Maurizio Sarri.

El delantero, que pasó por América de Cali y Estudiantes de La Plata, no fue convocado para viajar hasta a Alemania y disputar el cuadrangular amistoso. Zapata se quedó en Italia entrenándose aparte y su representante aseguró en las últimas horas que el deseo del goleador es marcharse al Torino.

Los ganadores de los encuentros se enfrentarán en la gran final de la Audi Cup, un día después. Los perdedores serán teloneros de la gran final, también en día miércoles.

Día: 1 de agosto

Hora: 10:45am

Canal: DirecTV Sports (Haga clic acá para ver la señal online)