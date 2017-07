¡Vuelve el fútbol internacional! Mónaco vs. PSG abren la temporada europea

Ya era hora. Sin desprestigiar la liga colombiana y el fútbol sudamericano, hacía falta el fútbol europeo de carácter oficial, que tendrá su regreso en las cinco competencias más grandes con la lucha por la Supercopa de Francia, Mónaco vs París Saint-Germain. (El link para Ver Monaco vs PSG Supercopa de Francia EN VIVO ONLINE lo encuentra más abajo)

En el afán de expansión global de la Ligue 1, este encuentro no se llevará a cabo en territorio francés, sino en Marruecos (Tanger). Desde hace ocho años, el conocido como ‘Trofeo de los Campeones’ se disputa lejos del país galo, siendo esta la segunda vez que pisa suelo marroquí.

La nación africana podrá ver el encuentro más atractivo de las últimas Supercopas disputadas, que quedaron en poder del PSG en las más reciente cuatro ediciones. No obstante, los parisinos no han enfrentado a un rival a su altura, como sí lo será el Mónaco.

Los del Principado llegan renovados a la temporada, que arranca para ellos de manera oficial este sábado. Las bajas de Benjamin Mendy (Manchester City), Tiemoué Bakayoko (Chelsea), Bernardo Silva (Man. City) y Valere Germain (Olympique de Marsella), debilitaron al campeón francés.

Las llegadas de Allan Saint-Maximim, Diego Benaglio y Youri Tielemans no alcanzan para suplir el hueco de los jugadores que se marcharon, claves en el esquema de Leonardo Jardim.

Sin embargo, la buena noticia del verano para los monegascos lo fue la renovación de Radamel Falcao García y la permanencia por el momento de Kylian Mbappé. La joya será de la partida, pese a que se le relaciona con el Real Madrid y en las últimas horas con Barcelona, en reemplazo de Neymar.

Precisamente, los parisinos parecen tener la atención depositada en el traspaso que sería récord en la historia del fútbol. Mientras se concreta la llegada o no del brasileño a la ciudad luz, el PSG deberá afrontar el primer título del año con pocos refuerzos.

El gran fichaje en lo que va de la temporada, a la espera de Neymar o Alexis Sánchez, es el brasileño Daniel Alves. El exjugador de Juventus y Barcelona llegó gratis luego de rescindir con el equipo italiano y es clave en el convencimiento de su compatriota del Barcelona, para que finalmente aterrice en París.

Los regresos de Jesé, de la Unión Deportiva Las Palmas; y de Jean-Christophe Bahebeck, del Pescara, son las otras caras nuevas de un equipo que seguro se reforzará en las próximas semanas, con o sin Neymar.

Muy temprano en el año futbolístico, ambos abren la temporada del fútbol francés buscando un título y protagonizando una rivalidad que tendrá muchos más capítulos. En la campaña anterior, París Saint-Germain maniató al Mónaco ganándole dos veces, empatando un juego y perdiendo el otro. Pero fueron los monegascos lo que se llevaron el premio gordo: la Ligue 1.

Día: 29 de julio

Hora: 2:00pm

Canal: ESPN (Haga clic acá para ver la señal online)