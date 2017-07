Junior y Once Caldas se juegan un cupo en cuartos de la Copa Águila

Junior y Once Caldas disputarán este jueves su paso a los cuartos de final de la Copa Águila en el Metropolitano de Barranquilla. El equipo ‘Tiburón’ llega con la ventaja de haber ganado en la ida en Manizales, mientras que los dirigidos por Francisco Maturana buscarán superar en su casa a uno de los favoritos. (Siga en vivo Junior vs Once Caldas en esta plataforma)

Resultados del miércoles

Atlético Nacional, Deportivo Cali y América de Cali lograron superar a sus rivales y meterse como los tres primeros clasificados a los cuartos de final de la Copa Águila 2017. Con juegos complejos, los tres equipos favoritos se metieron y evitaron las sorpresas.

Nacional se jugó con un empate tranquilo en Neiva y superó al Atlético Huila. El equipo ‘verdolaga’ abrió el marcador con los pies de Andrés Sarmiento, decantando un dominio muy destacado. El empate fue conseguido por Sergio Almirón de penal, pero el esfuerzo fue insuficiente. La serie quedó 3-1.

Por su parte, Cali sufrió muchísimo para superar al Cúcuta luego de un sufrido 3-3 en Zipaquirá. En el primer período, los ‘azucareros’ abrieron el marcador con tiro penal, pero el empate llegó en el minuto 60 por la misma vía. Al final, y con ambos equipos con 10, la defensa ‘motilona’ se derrumbó. Dos goles de Pablo Sabbag y Cristian Rivera en los últimos minutos coronaron el resultado final.

Junior vs Once Caldas

Lugar: Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla

Fecha y hora: Jueves 27 de julio de 2017, 7:30 pm

Transmisión: Win Sports, Win Sports Online