Rigoberto Urán, después del Tour, no irá a la Vuelta

El subcampeón del Tour de Francia, Rigoberto Urán, prepara el final de una temporada en la que logró resultados inesperados. Aunque no sabe cuándo llegará a Colombia, sabe que buscará una carrera mucho más dedicada a las pruebas de una semana y de un día, y dejará a un lado la Vuelta a España.

Así lo anunció este domingo, luego de bajarse del podio del Tour de Francia. “Uno no se puede quedar con los triunfos o derrotas. No voy a estar en La Vuelta a España; haré un calendario diferente. Quedan muchas carreras, y ya después veremos el otro año dónde está mi futuro”, dijo el de Urrao, que aspira a ir al Mundial de Ruta de Bergen (Noruega) en septiembre.

El futuro de ‘Rigo’ estaría supeditado al patrocinio del equipo Cannondale-Drapac. La escuadra tiene el contrato de Urán, junto con otros contratos de la nómina del equipo como los de Pierre Rolland. El equipo debe mantener discusiones con sus reemplazos para poder asegurar un adecuado resultado con miras al 2018.

“Estamos esperando. Son cosas en las que uno ya no tiene que preocuparse, para eso hay otras personas que están trabajando en eso. Lo cierto es que ya he estado en siete equipos en Europa y conozco a gran parte del pelotón”, dijo a Blu Radio. Rigoberto Urán, entre otros, ha corrido con el equipo Sky, el Quick Step y el Movistar cuando era patrocinado por Caisse d’Epargne.

Froome sí va, Dumoulin no

Otro que rechazó la Vuelta a España es Tom Dumoulin. El belga del equipo Sunweb, ganador del Giro de Italia, aseguró que se preparará para la contrarreloj del Mundial de Bergen compitiendo en carreras de un día como la Clásica de San Sebastián y los grandes premios de Quebec y Montreal, en Canadá.

“Estos meses me he concentrado para preparar el Campeonato del Mundo de Bergen, especialmente en la contrarreloj individual, pero espero que también me vaya bien por equipos y en la prueba de carretera”, afirmó Dumoulin, quien superó en el Giro a Nairo Quintana.

En cambio, el ganador del Tour Christopher Froome viajará a la Vuelta, que empezará a finales de agosto. El corredor keniata del Sky anunció que buscará conseguir el título que le fue esquivo en tres oportunidades, siendo la última de estas victoria por parte de Quintana.

“La Vuelta es una carrera que me encanta correr. Es una carrera complicada, pero son tres semanas en las que disfruto. He sido tres veces segundo en La Vuelta y me encantaría ganarla. Ganar el Tour y la Vuelta en un año sería absolutamente increíble. Ahora tengo esa oportunidad y ciertamente voy a ir por ello”, dijo Froome.