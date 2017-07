Millonarios vs Santa Fe: se paraliza Bogotá con el clásico capitalino

La segunda jornada de la Liga Águila se pone en marcha y aunque está muy temprano, algunos equipos están obligados a ganar, si no quieren provocar una crisis. Es el caso de los equipos paisas, Independiente Medellín y Atlético Nacional, quienes no cosecharon buenos resultados en la primera fecha y quieren revertir la mala imagen. (El link de Millonarios vs Independiente Santa Fe EN VIVO ONLINE lo consigue más abajo)

Por su parte, Millonarios y Santa Fe protagonizarán el derbi bogotano, con dos equipos que vienen en alza y prometen un partidazo. El clásico del domingo enfrentará a dos escuelas parecidas del sur de continente, muy ofensivas y amantes del buen juego.

En el norte del país se vivirá el clásico costeño (aunque la Dimayor no lo reconozca como tal), entre el ‘súper’ Junior de Barranquilla, que visitará al humilde Jaguares en Montería, con el ánimo de cobrarse revancha del torneo anterior.

Los equipos de Cali intentarán seguir con sus buenos resultados, cuando enfrenten a los conjuntos del Tolima Grande. América será anfitrión del vinotinto y oro, mientras que el club azucarero será visitante del Atlético Huila.

Aunque sea la segunda jornada, un clásico no se puede perder. El estadio El Campín se vestirá de azul para el encuentro que sostendrán los de Miguel Ángel Russo, ante los cardenales de Gregorio Pérez.

En los embajadores, la gran ilusión pasa por los pies de Harold Santiago Mosquera, autor del gol el fin de semana pasado en Medellín y que goza de un excelente momento. La titular sería la misma que empató a un gol con el DIM.

La única duda es si el zaguero uruguayo Matías de los Santos va desde el arranque o espera en el banco de suplentes. El transfer internacional llegó y el charrúa fue habilitado por Dimayor.

Otro que regresa es Eliser Quiñónes, que podría jugar por el sector izquierdo. En ese andarivel, Millonarios está a punto de oficializar la marcha de Deiver Machado rumbo a Bélgica para jugar con el Gent.

Desde el lado santafereño, Damir Ceter relegaría al banco de suplentes al argentino Denis Stracqualursi. Junto al ex Deportes Quindío estará Anderson Plata y detrás de ellos oficiará como creativo Kevin Salazar.

La otra buena noticia es el regreso por liga de William Tesillo, quien ya estuvo presente en el juego por Copa ante Equidad. El capitán cardenal le dio orden al club entre semana y espera dárselo ante Millonarios, el domingo al finalizar la tarde.

Millonarios vs Independiente Santa Fe EN VIVO ONLINE

Día: 16 de julio

Hora: 5:15pm

Canal: RCN (Haga clic acá para ver la señal online)