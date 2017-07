Nacional vs. Bucaramanga: ¿bautismo de triunfo para Lillo en el verde?

La segunda jornada de la Liga Águila se pone en marcha y aunque está muy temprano, algunos equipos están obligados a ganar, si no quieren provocar una crisis. Es el caso de los equipos paisas, Independiente Medellín y Atlético Nacional, quienes no cosecharon buenos resultados en la primera fecha y quieren revertir la mala imagen. (El link de Atlético Nacional vs Bucaramanga EN VIVO ONLINE lo encuentra más abajo)

Por su parte, Millonarios y Santa Fe protagonizarán el derbi bogotano, con dos equipos que vienen en alza y prometen un partidazo. El clásico del domingo enfrentará a dos escuelas parecidas del sur de continente, muy ofensivas y amantes del buen juego.

En el norte del país se vivirá el clásico costeño (aunque la Dimayor no lo reconozca como tal), entre el ‘súper’ Junior de Barranquilla, que visitará al humilde Jaguares en Montería, con el ánimo de cobrarse revancha del torneo anterior.

Los equipos de Cali intentarán seguir con sus buenos resultados, cuando enfrenten a los conjuntos del Tolima Grande. América será anfitrión del vinotinto y oro, mientras que el club azucarero será visitante del Atlético Huila.

Lillo, con dolor de cabeza, buscará su primera victoria en Nacional

Cuestionado por el rendimiento del equipo verdolaga en Bogotá, el entrenador español necesita una victoria urgente que calme a sus aficionados, quienes continúan heridos por la partida de Reinaldo Rueda.

Para sacar la cabeza, el campeón de Colombia recibirá al duro Atlético Bucaramanga del ‘Pecoso’ Castro, que tampoco llega en gran nivel.

Nacional no contará con Macnelly Torres y John Édison Mosquera, quienes sufrieron una lesión de gravedad en la visita a Santa Fe. Los futbolistas ofrecidos sufrieron curiosamente del mismo traumatismo: distensión del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda.

Los Leopardos, por su parte, no jugaron bien en su debut ante Alianza Petrolera y pretenderán mejorar un poco la imagen ante Nacional, previo al estreno en su estadio Alfonso López, en la próxima jornada.

Atlético Nacional vs Bucaramanga EN VIVO ONLINE

Día: 16 de julio

Hora: 5:15pm

Canal: WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)