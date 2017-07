América vs. Tolima: El 'Diablo' quiere seguir de racha

La segunda jornada de la Liga Águila se pone en marcha y aunque está muy temprano, algunos equipos están obligados a ganar, si no quieren provocar una crisis. Es el caso de los equipos paisas, Independiente Medellín y Atlético Nacional, quienes no cosecharon buenos resultados en la primera fecha y quieren revertir la mala imagen. (El link de América de Cali vs Deportes Tolima EN VIVO ONLINE lo consigue más abajo)

Por su parte, Millonarios y Santa Fe protagonizarán el derbi bogotano, con dos equipos que vienen en alza y prometen un partidazo. El clásico del domingo enfrentará a dos escuelas parecidas del sur de continente, muy ofensivas y amantes del buen juego.

En el norte del país se vivirá el clásico costeño (aunque la Dimayor no lo reconozca como tal), entre el ‘súper’ Junior de Barranquilla, que visitará al humilde Jaguares en Montería, con el ánimo de cobrarse revancha del torneo anterior.

Los equipos de Cali intentarán seguir con sus buenos resultados, cuando enfrenten a los conjuntos del Tolima Grande. América será anfitrión del vinotinto y oro, mientras que el club azucarero será visitante del Atlético Huila.

América recibe al Tolima y el Cali viaja a Neiva

Cruces entre los equipos caleños y los dos que hacen parte del Tolima grande. En el estadio Pascual Guerrero, América recibirá al Deportes Tolima sabiendo que si gana, estará en la cima del certamen.

Aunque ya jugó en el duelo por Copa Colombia versus Rionegro Águilas, Alejandro Bernal podría hacer su estreno liguero en el duelo que se desarrollará en la noche del sábado.

El gran interrogante pasa por si Hernán Torres va a utilizar a Cristian Martínez Borja o no, ya que el delantero está próximo a pasar al fútbol brasileño.