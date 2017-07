Cali vs. Envigado: ¿habrá cerrado la herida del subcampeonato en el hincha?

El estadio hablará. Lo hinchas que se animen a ir a ver el Cali vs. Envigado del sábado por la noche decretarán si la herida con su equipo está cerrada o no, luego de perder la final del campeonato anterior ante Atlético Nacional, cayendo en el partido de vuelta 5-1 en Medellín, cuando tenía ventaja de dos goles. (El link de Deportivo Cali vs Envigado EN VIVO ONLINE lo consigue más abajo)

Sin embargo, la ilusión se renueva y con algunas caras nuevas, el equipo de Héctor Cárdenas se pone a prueba ante el nobel Envigado. La llegada de Didier Delgado (Tolima) y poder retener a Nicolás Benedetti, son las mejores noticias del conjunto azucarero, antes del puntapié inicial. (El link de Deportivo Cali vs Envigado EN VIVO ONLINE lo consigue más abajo)

DEPORTIVO CALI

LOS QUE LLEGAN

Ricardo Jerez (Alianza Petrolera), Néstor Moiraghi (Newell’s – ARG), Didier Delgado (Tolima), Alex Castro (Alianza Petrolera), Christian Rivera (Pasto).

LOS QUE SE VAN

Camilo Vargas (Atlético Nacional), Germán Mera (Brujas – BEL), Yonathan Murillo (Independiente Medellín), Nicolás Albarracín (Peñarol – URU).

FIGURA: Nicolás Benedetti (mediapunta)

Por su parte, Envigado no quiere ser actor de reparto en el estadio del Cali y tratará de sacar un buen resultado, para poner en marcha un campeonato en el que intentará mejorar el decimonoveno puesto del certamen anterior.

Los ‘Naranjas’, fiel a su filosofía, apostarán una vez más a la cantera del club dándole oportunidades a jóvenes promesas que luego se convertirán en realidades y cracks del fútbol nacional.

ENVIGADO F.C.

LOS QUE LLEGAN

Oliver Fula (La Equidad), Jorge Betancur (Huila), Gerardo Jiménez (Torre Levante – ESP).

LOS QUE SE VAN

Jefferson Gómez (Junior), Brayan Rovira (Bucaramanga), Yuber Asprilla (Alianza Petrolera), Andrés Orozco (retiro), Diego Gregori.

FIGURA: Joseph Cox

Deportivo Cali vs Envigado EN VIVO ONLINE

Día: 8 de julio

Hora: 8:00pm

Canal: WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)