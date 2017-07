Nairo perdió tiempo en el primer ascenso del Tour de Francia, y Froome ya es líder

La llegada a la etapa 5 del Tour de Francia, en La Planche des Belles Filles, fue el primer golpe para Nairo Quintana en su sueño amarillo. El de Cómbita no tuvo la fuerza para responder a un ataque fulminante de Fabio Aru, que le dio la victoria de la primera prueba de montaña. Tampoco pudo llegar a la rueda de Chris Froome, que se puso la camiseta de líder. (El enlace para ver en vivo la etapa 6 del Tour de Francia 2017 lo encuentra más abajo)

A pesar de los intentos de Phillipe Gilbert (Quick Step) y Jan Bakelandts (AG2R), el avasallador tren del equipo Sky que ya se había visto en los anteriores Tours se volvió a ver. La presencia de Sergio Luis Henao y Mikel Nieve como líderes del grupo, escoltando a Froome, fue una constante en las grandes rampas de la carretera, que provocaron la fractura del pelotón y dejaron en punta a los escaladores en un día de altísima temperatura.

En el último kilómetro, y con la carrera lanzada, Aru (Astana) lanzó el último embate. El campeón italiano llegó a meta con una ventaja de 16 segundos sobre su inmediato perseguidor, Daniel Martin (Quick Step), y se puso la camiseta de la montaña. Froome saltó para probar su superioridad ante sus rivales. Solo llegó a su rueda Richie Porte (BMC), a 20 segundos de Aru, y recibió la camiseta amarilla de su compañero Geraint Thomas.

A 26 segundos del ganador de etapa llegó Rigoberto Urán (Cannondale), que mostró un excelente ritmo, y ocho segundos después arribó Nairo Quintana (Movistar), que sufrió con el calor del día. Esteban Chaves (Orica) acusó la falta de forma luego de tres y perdió casi dos minutos en meta, por lo que cabe esperar que quedará en apoyo del mejor joven, su compañero de equipo, Simon Yates.

Resultados: etapa 5 del Tour de Francia 2017

1. Fabio Aru (Astana) 3’44:06

2. Daniel Martin (Quick Step) a 0:16

3. Chris Froome (Sky) a 0:20

7. Rigoberto Urán (Cannondale) a 0:26

9. Nairo Quintana (Movistar) a 0:34

31. Esteban Chaves (Orica) a 1:59

Quintana, aunque entró al top 10 de la clasificación general, reconoció su mal remate. “Fue una jornada bastante difícil, en la que se ha ido muy rápido desde la salida, con mucho calor y que finalmente no ha sido el mejor día para mí. El objetivo era no perder tiempo y al final, aunque he cedido un poco de tiempo, se trataba de perder lo menos posible. Espero poder ir mejorando de aquí en adelante porque el cuerpo aún está recuperando el tono después del Giro“, aseguró.



Una etapa de tensión y largo aliento

Para el pelotón, la etapa 6 entre Vesoul y Troyes va a ser una prueba de resistencia, pero también de transición. Solo hay dos puertos de cuarta categoría, por lo que se espera que los sprinters tengan espacio para lucirse. La mayor dificultad va a ser la distancia: 216 desgastantes kilómetros.

El principal atractivo, además de la llegada, será en el sprint intermedio de Colombey-les-deux-Eglises, en el que el francés Arnaud Demaré esperará mostrarse en un punto histórico. La aldea era el hogar de Charles de Gaulle, el general que dirigió la liberación de Francia en la Segunda Guerra Mundial y fue durante 12 años presidente francés: en una carrera surcada por la historia, Demaré buscará fortalecerse en la camiseta verde.

Clasificación general del Tour de Francia tras la etapa 5

1. Chris Froome (Sky). 18’38:59

2. Geraint Thomas (Sky) a 0:12

3. Fabio Aru (Astana) a 0:14

9. Nairo Quintana (Movistar) a 0:54

11. Rigoberto Urán (Cannondale) a 1:01

30. Esteban Chaves (Orica) a 2:44

Cómo ver en vivo la etapa 6 del Tour de Francia 2017

Caracol Televisión: Canal Caracol, Caracol HD2, Señal En Vivo. Inicia transmisión a las 7:45

ESPN: ESPN 2 y 3, App ESPN Play, Señal en Vivo. Inicia transmisión a las 7:00.