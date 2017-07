Chris Froome renueva contrato con Sky hasta 2020

Chris Froome, el ganador del Tour de Francia en las dos últimas oportunidades, se adelantó a los rumores. Un día antes del inicio de la carrera más importante del calendario ciclístico mundial, se apresuró a firmar la renovación de su contrato con el equipo Sky por dos años, con lo cual se espera que corra hasta 2020 en la escuadra británica.

El contrato entre Sky y Froome daría dos años más en el primer nivel al ciclista británico de origen keniano, quien debutó en 2007. A sus 32 años, es el principal aspirante para ganar el Tour 2017 que inicia en Düsseldorf.

Lea también: Prográmese para la partida de los colombianos en el Tour de Francia

El ciclista calificó de “decisión fácil” su continuidad en el Sky. “Para mí es como estar en casa”, declaró Froome. “Estoy contento por seguir en el Sky para al menos los tres próximos años”, apuntó.

We're delighted to confirm that @chrisfroome has signed a new contract with @TeamSky! pic.twitter.com/JrGpEkgVtC

— Team Sky 🚲 (@TeamSky) June 30, 2017