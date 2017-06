Teo envió una carta a hinchas de Rosario Central y lo que recibió fue…

De mi estimada consideración, Club Atlético Rosario Central, A través de la presente deseo hacerles llegar mi profundo agradecimiento por haberme permitido formar parte del equipo de este Club maravilloso. Mi paso por esta institución quedará siempre en mi memoria como uno de los desafíos mas gratos de mi carrera. Un club sólido al que le auguro un crecimiento constante, de la mano de la pasión de su inigualable hinchada. Quiero agradecer especialmente a los directivos que desde el primer momento me hicieron sentir como en casa, a todos mis compañeros de equipo, a los directores técnicos con los que me toco trabajar, equipo técnico, kinesiologos, utileros, cocineros y cada una de las personas con las que compartí momentos durante este año. Vamos Rosario Central, siempre por más. Les deseo el mayor de los éxitos hoy y siempre. Dios los bendiga a todos. Teito ⚽️🇨🇴#GloriaDios

A post shared by Teo Gutierrez (Oficial) (@teogutierrez_) on Jun 24, 2017 at 7:27am PDT