Nairo Quintana ya está en Francia preparando su ataque al Tour 2017

El Tour de Francia 2017 se acerca. Antes del próximo 1 de julio, cuando se dé la partida en Düsseldorf, los principales ciclistas del mundo han empezado a probar su desempeño en las carreteras de Europa. Uno de ellos fue Nairo Quintana, que se encuentra probando las montañas del Tour.

El equipo Movistar publicó una foto de Nairo Quintana en la cima más alta del Tour 2017, el Col du Galibier. En esta mítica montaña se disputará la etapa 17 de la gran carrera francesa, en una de las pruebas más interesantes de la carrera.

📸 Some pics from last week's @NairoQuinCo recce of key stages in @letour 🦅🇫🇷 #VamosNairo #TDF2017 pic.twitter.com/b60r8P2Xcg

— Movistar Team (@Movistar_Team) June 19, 2017