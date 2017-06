Zinedine Zidane, insultado en Instagram por gol de James a Camerún

La molestia con Zinedine Zidane, por no preferir a James Rodríguez como titular en el Real Madrid, no cesa. La hinchada colombiana no olvida que su ídolo no hizo parte de la final de la Champions, en Cardiff, y ni siquiera fue al banco de suplentes.

Con la sangre en el ojo, los aficionados de James explotaron en redes sociales en contra de Zidane, una vez el 10 marcó el primer gol de Colombia, en la goleada 4-0 ante Camerún, en Madrid.

Con ustedes el lindo gol que fabrico James Rodríguez contra Camerún 😍 pic.twitter.com/kLhaWKcZBy — EL BARRABÁS. (@_ElBarrabas) June 13, 2017

Insultos por doquier recibió el entrenador francés en su última foto colocada en Instagram, luego del gol de James a Camerún. Lo curioso es que es una imagen personal, en la que el técnico del Real Madrid está disfrutando de las vacaciones con su esposa.

Antes y después de esto, James parece que se marchará del Real Madrid inobjetablemente. Chelsea y PSG son los mejores posicionados en el afán de contratarlo, pero por lo pronto ninguno cierra el fichaje. Ahora que se acabó la gira de la Selección Colombia, parece que el futuro de Rodríguez está por resolverse en breve.