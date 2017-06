Colombia juega su último amistoso en Europa ante Camerún

La Selección Colombia está lista para su último amistoso, contra Camerún, en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez de Getafe. En el encuentro contra los africanos, José Pékerman probará variantes para poder contar con nuevos jugadores para el final de las eliminatorias. (Siga en vivo Colombia vs Camerún más abajo).

EN VIVO Colombia vs Camerún

5′: Empieza mejor Colombia. Dos balones de Borja y Moreno han permitido que llegue con peligro.

3′: Partido detenido por golpe a Cristian Zapata.

1:30 pm: ¡Empieza el partido! Último amistoso de Colombia antes de las eliminatorias, mientras que Camerún peinsa variantes para la Copa Confederaciones.

Titular de Colombia:

#COLCMR Este es el once inicial para enfrentar a Camerún: pic.twitter.com/374w4VyefM — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 13, 2017

Titular de Camerún:

El propio técnico tricolor, José Pékerman, lo reveló así. “Seguramente vamos a hacer unos cambios, con jugadores que han jugado pocos minutos. Es un objetivo que nos hemos planteado con estos dos partidos”, dijo, en una clara alusión a Miguel Ángel Borja, Wilmar Barrios, Frank Fabra y Yerry Mina.

Cabe anotar que los participantes de las ligas de Brasil y Argentina no alcanzaron a participar del partido anterior entre Colombia y España, debido a que estaban “colgados” por los tiempos de traslado entre sus países y la concentración tricolor. Por esto, el estratega de la Selección contará con ellos para el crucial partido.

Quien no se encontrará es el defensor Óscar Murillo. Para el central del Pachuca, una lesión sufrida durante los entrenamientos hizo que Pékerman decidiera no arriesgarlo, por lo que no jugará ante Camerún. Su más posible reemplazo sería Yerry Mina. Aunque el eje de Falcao, James Rodríguez, Carlos Sánchez y David Ospina se mantendría, el resto de jugadores podría ser cambiado.

Esta selección va a crecer muchísimo (…) Tenemos una generación nueva con jugadores que están creciendo mucho y que son jugadores para aportar a clubes importantes José Pékerman, director técnico de Colombia.

Otros jugadores que se mirarían en el campo serían el delantero José Heriberto Izquierdo, de excelente desempeño en la liga de Bélgica, y Giovanni Moreno. El volante ofensivo del Shanghai Shenhua chino tuvo una actuación descollante contra los españoles, lo que le daría una nueva oportunidad a Pékerman para ser tenido en cuenta en los partidos de eliminatoria, el 31 de agosto ante Venezuela, y el 5 de septiembre contra Brasil. (Siga en vivo Colombia vs Camerún más abajo).

Camerún prepara la Confederaciones

Mientras Pékerman prepara la eliminatoria, su rival Hugo Bross piensa en la Copa Confederaciones que empezará el próximo domingo en Rusia. “Este partido es únicamente preparación para la Confederaciones. Habrá muchos cambios (…)Es un fútbol diferente, por lo que mañana, más que el resultado, lo que me importa es ver el funcionamiento del equipo”, dijo.

Bross tendrá un grupo muy difícil en el torneo: se encontrará con Alemania, campeón del último mundial, y Chile, que ganó la Copa América 2015. Además, enfrentará este torneo con jugadores jóvenes. “No tenemos la experiencia de otros años con jugadores, por eso es importante este torneo para prepararse para lo que viene”, confesó.

Por su parte, el estratega argentino a cargo de la Tricolor también ponderó a su rival. “Camerún nos exigirá un esfuerzo importante, transiciones y juego agresivo. Creo que en esa competencia vamos a sacar mucho provecho”, resaltó.

En vivo Colombia vs Camerún

Día: 13 de junio

Hora: 1:30pm

Canal: Canal Caracol (haga clic acá para ver la señal online