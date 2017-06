Todos hablan sobre el futuro de James Rodríguez, excepto James

El futuro de James Rodríguez ha sido uno de los principales puntos de duda en la prensa deportiva latinoamericana y española. Luego de un año realmente decepcionante en la Liga Santander, el 10 colombiano estaría en salida del Real Madrid, pero el único jugador que no ha hablado es el propio James.

Ni siquiera a los directivos del Real Madrid, según Marca. El diario, uno de los más cercanos al presente de la Casa Blanca, destaca que ni James ni Jorge Mendes han hecho un diálogo con Florentino Pérez y los directivos ‘merengues’ para aclarar si el 10 se irá o no de Madrid.

Se sabe que el Real ha pedido un mínimo de 75 millones de euros por el traspaso del colombiano. Esta decisión dificulta el futuro de James Rodríguez, puesto que son pocos los equipos dispuestos a pagar semejante suma por un jugador que fue suplente en la nómina de Zinedine Zidane durante la mayor parte del año, a pesar de su trayectoria.

A pesar de esto, no pocos han empezado a expresar su opinión sobre lo que debería hacer el 10. Para empezar, su propio técnico en la Tricolor, José Néstor Pékerman. “Obviamente en un jugador de ese nivel, es increíble que no pueda competir más seguido porque por su rendimiento, sus números y la calidad de sus jugadas, es un jugador clase A, entonces no se explica”, dijo en la rueda de prensa previa al amistoso de Colombia vs Camerún.

Entre quienes han opinado sobre el futuro de James se encuentra Luis Figo, el veterano jugador que compartió en campo de juego del Madrid con Zidane. “Que busque su felicidad, es una decisión personal. El Madrid y él deben buscar una solución”, dijo.

Por su parte, Edwin Congo rechazó su posible salida del Santiago Bernabéu. “Soy de los que creo que debe quedarse en el Real Madrid, es su casa. Es un jugador apto para el Real Madrid. Está en el mejor equipo del mundo. Él está acoplado, poco a poco ha ido demostrando su calidad. Es una cuestión personal, él siente que necesita buscar otro aire”, dijo el hombre que participó cinco años de la nómina madridista.

Mientras se sigue mencionando el interés de equipos como el Chelsea, el Manchester United y el Paris Saint-Germain, parece que no hay nada definido sobre el futuro de James. El goleador del Mundial de Fútbol 2014 está todavía pendiente de un resultado que le permita, a un año del Mundial 2018, ponerse a punto para el máximo torneo de fútbol en el mundo.