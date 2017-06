¡Hombre récord! Lewis Hamilton iguala a Ayrton Senna con su pole 65

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) estableció el mejor tiempo en la clasificación del Gran Premio de Canadá e igualó al histórico piloto brasileño Ayrton Senna sumando la 65 ‘pole position’ de su carrera.

Hamilton, con un mejor tiempo de 1:11.459, se impuso al alemán Sebastian Vettel (Ferrari) y al finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), que le seguirán en el orden de salida de la carrera de mañana en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal.



Lewis Hamilton, en su décima temporada en la Fórmula 1, iguala con su primer lugar de partida al triple campeón del mundo Ayrton Senna, quien también condujo durante 10 años en Toleman, Lotus, McLaren y Williams. Senna consiguió su última ‘pole position’ en el Gran Premio de San Marino de 1994, un día antes de fallecer por un accidente en la carrera.

El campeón de 2008, 2014 y 2015 recibió de la familia Senna un casco del brasileño, quien en sus palabras es “su ídolo”. “Desde que era un niño cuando volvía a casa pensaba ‘si tengo suerte y llego a la F1 quiero emular lo que hacía Ayrton Senna’, y es que no me lo puedo creer. Realmente, no me lo puedo creer”, dijo en rueda de prensa.

Completarán los diez primeros lugares el finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari), el holandés Max Verstappen (Red Bull), el australiano Daniel Ricciardo (Red Bull), el brasileño Felipe Massa (Williams), el mexicano Sergio Pérez (Force India), el francés Esteban Ocon (Force India) y el alemán Nico Hülkenberg (Renault).