Conozca el estadio donde se jugará el partido Colombia vs Camerún

El próximo martes, Colombia se enfrentará contra Camerún en el segundo juego amistoso programado para esta fecha FIFA. El estadio donde se jugará el partido Colombia vs. Camerún no va a ser común: será en la cancha del Getafe, el Coliseum Alfonso Pérez, ubicado en el sur de Madrid.

Este estadio es uno de los campos más nuevos de fútbol en España: fue construido en 1998, para reemplazar al Estadio de las Margaritas. Tiene capacidad para 16.500 personas, aunque el Getafe no mueve más de 9.000 personas en promedio.

En el campo se ha jugado un gran número de partidos de la Liga Santander de España y la Copa del Rey, además de los cuartos de final de la Copa UEFA que jugó el equipo madrileño en el 2008 ante el Bayern Munich. También se jugó en 2010 la final de la UEFA Champions League femenina, que ganó el Postdam de Alemania ante el Olympique de Lyon francés.

El estadio donde se jugará el partido Colombia vs. Camerún tiene el nombre del jugador más importante nacido en Getafe, el delantero Alfonso Pérez. Aunque nunca jugó con el equipo ‘azulón’, Pérez hizo parte de las nóminas del Real Madrid, Betis y Barcelona entre 1992 y 2006, ganó una Liga Santander y dos Copas del Rey; además, jugó el Mundial de Fútbol de 1998 y ganó el oro en los Juegos Olímpicos de 1992 con la selección española.

El nombre ha sido objeto de críticas recientemente: un grupo de políticos municipales de Getafe exigieron cambiar el nombre del estadio debido a que Pérez nunca jugó en el club. La polémica incluyó al propio delantero, quien dijo a Marca que no entendía la decisión. “No entiendo el por qué de esta iniciativa por parte de un partido político. Si el motivo fuese económico, a mí no me importaría, porque va en beneficio de las arcas del Getafe”, afirmó.

>>Más actualidad del fútbol mundial en PUBLISPORT<<