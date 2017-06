El equipo que negocia en secreto por James Rodríguez y del que pocos saben

James Rodríguez no se sintió parte del Real Madrid, en la consecución de la duodécima Copa de Europa, en Cardiff ante la Juventus. Aunque intentaba sonreír, las imágenes retrataron a un colombiano más afuera que adentro del club merengue (Conozca más abajo el que sería el Nuevo equipo de James Rodríguez).

Ante este semblante, media Europa sueña con contratar al creativo cafetero. Los equipos más mencionados son el Manchester United, los dos equipos lombardos, Inter y Milan; el PSG, la Juventus, entre otros.

Ante este semblante, media Europa sueña con contratar al creativo cafetero. Los equipos más mencionados son el Manchester United, los dos equipos lombardos, Inter y Milan; el PSG, la Juventus, entre otros.

A la larga lista de pretendientes se le sumó uno que parece haberse adelantado al resto, seduciendo al entorno de James para que firme con ellos. Se trata del Liverpool inglés, según afirmó el programa El Chiringuito de España.

A esta versión, se le sumaron varios tabloides ingleses en la jornada del martes, afirmando que los ‘Reds’ ofertarían 52 millones de libras esterlinas (60 millones de euros más o menos) para hacerse con el 10 merengue.

Esta oferta supera la que supuestamente hizo el Inter de Milán, en la que ofreció 45 millones de euros. Sin embargo, Florentino Pérez no quiere deshacerse de James por menos de 80 millones de euros, recuperando así la inversión que hizo en su momento al Mónaco para adquirir el pase.

El otro problema es que James no ve con buenos ojos marcharse al Liverpool, a pesar de que el club de Anfield clasificó a la fase previa de la Champions League 2017-18. Su elección pasaría por ir al Manchester United, a pesar de no ser prioridad para el club de Old Trafford.