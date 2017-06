Vuelve la fiebre amarilla: Colombia se mide ante España, en Murcia

¡Vamos, Colombia! Se vuelve a sentir la pasión por la tricolor, esta vez no será por eliminatorias, sino por un partido amistoso, con sabor a Mundial. Será ante España, en Murcia. Como visitante, la selección que dirige José Pékerman quiere pisar fuerte y hacer valer el quinto lugar del ranking global, a un año de Rusia 2018. (El link de Colombia vs España EN VIVO ONLINE lo consigue más abajo)

Precisamente, para Pékerman, la gira amistosa por Europa debe significar el reencuentro de una generación que le dio la clasificación a Brasil 2014 y que por varios vaivenes no se pudo reencontrar en óptimo nivel, como lo hará este miércoles ante la 'Roja'.

Vuelve Falcao, el mejor Falcao. Atrás quedó la lesión que lo marginó de la última Copa del Mundo y el bajo nivel en la Premier League, que lo hizo tener una pálida Copa América de Chile, en 2015. Hoy, el 'Tigre' recobró la confianza en el Mónaco y ante todo los goles.

Por eso, Pékerman incluirá al samario como titular, aunque no decide todavía a su acompañante: Teófilo Gutiérrez o Luis Fernando Muriel. Las palabras de Pékerman hacen prever que el barranquillero, hoy en el fútbol argentino, sería la pareja de Falcao en el ataque.

“Con este calendario son muy pocas las posibilidades de probar nuevos jugadores. Colombia es muy especial, pero no se puede probar así porque sí. No es fácil los cambios permanentes de futbolistas”.

Para crear juego, Pékerman recurrirá a James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado. Aunque ambos jugadores estuvieron en Cardiff el sábado anterior, por la final de la Champions, no tuvieron la actividad necesaria para mostrar cansancio.

James Rodríguez quedó por fuera del banco de suplentes del Real Madrid, en una controversial decisión de Zinedine Zidane. Mientras tanto, Juan Guillermo Cuadrado solo jugó 13 minutos con la Juventus, antes de recibir la tarjeta roja que lo expulsó del partido.

Día: 7 de junio

Hora: 2:30pm

Canal: Canal Caracol (haga clic acá para ver la señal online)

Pese a eso, Pékerman apostará por ellos para generar el fútbol de la tricolor, a la vez que le subirá la moral a los cracks de la selección.

“Los dos jugadores que estuvieron en la final de la Champions llegaron bien anímicamente. La única dificultad fue que llegaron tarde. Tienen ganas de jugar a plenitud y hacer las cosas que no pudieron en ese partido”.

Sobre James, Pékerman destacó las aptitudes de líder que tiene, aunque ahora no pase un buen momento en el club merengue, donde tiene un pie afuera.

“James, en cuanto tiene oportunidades, se brinda, pero no es la primera vez que hay grandes talentos que en determinados lugares en algún momento pueden sentirse frustados porque no coinciden los estilos o las afinidades futbolísticas en este fútbol en el que cuentan tanto los resultados. Es muy voluntarioso en el trabajo y se siente feliz en la selección y con ganas de triunfar, igual que en el Real Madrid, el club al que soñó ir y en el que ganó títulos, y si no es ahí será en otro club que valore sus condiciones”.