Colombia estará muy pendiente de la final de Champions ¿Jugarán Cuadrado y James?

Aunque no se han confirmado como titulares a ninguno de los 2 jugadores colombianos y es muy posible que sean suplentes, el partido Juventus VS Real Madrid por la final de Champions League tendrá los ojos de los aficionados en el territorio nacional estarán muy atentos de lo que ocurra con sus representantes; Juan Guillermo Cuadrado y James Rodríguez.

Antes de unirse a la selección Colombia, para jugar los amistosos frente a España y Camerún, estos dos jugadores esperan celebrar el título más importante de la temporada y además hacer algo que sería histórico para el fútbol nacional, tener a un representante en el campo de una final de Champions. En el pasado hubo jugadores que estaban en nómina y estuvieron en el banco de suplentes de equipos finalistas, pero no ingresaron ni un minuto en el desarrollo del partido.

¿Cuáles fueron esos campeones sin jugar?

Con la camiseta de Inter de Milán, Iván Ramiro Córdoba fue el primer jugador colombiano que ha gritado campeón en Champions, fue en la edición 2009/10 y estuvo en el banco los 90 minutos del juego disputado en el Santiago Bernabéu de Madrid y que terminó 2 por 0 a favor del equipo ‘neroazurro’ sobre el Bayern München.

En aquella edición del torneo europeo de clubes, Córdoba no era de los habituales titulares para José Mourinho, por eso en todos los partidos de su equipo el exdefensa apenas jugó 85 minutos repartidos en 2 partidos; 75 minutos en el juego de primera ronda frente al Rubin Kazan y 9 minutos más en la emocionante y polémica semifinal frente al Barcelona.

Con el Real Madrid en la temporada 2015/16 James Rodríguez fue el segundo colombiano en consagrarse en el torneo de clubes europeos más importante y aunque no jugó en aquella final frente al Atlético de Madrid que terminó 1 por 1 y ganaron los blancos por penales. El volante zurdo del combinado colombiano participó en 5 partidos (265 minutos) frente a Roma y Malmö, incluso anotando un gol frente al equipo de la capital italiana.

En la presente temporada ocurre un panorama similar con Rodríguez, Zinedine Zidane no lo ha tenido como jugador principal y apenas le ha dado acción en 6 partidos (318 minutos) enfrentando a Sporting de Lisboa, Borussia Dortmund, Legia Varsovia, Napoli y Bayern München en los cuales no ha anotado goles y se ha visto opacado por otros jugadores.

El ‘campeón’ que no se le considera campeón

El caso menos recordado pero más peculiar fue el de Edwin Congo, quien estuvo inscrito en el equipo de Real Madrid que se consagró en la Champions 2001/2002 pero por temas de reglamento y normas UEFA no se considera puntualmente como un campeón oficial, así haya recibido medalla y haya levantado ‘La Orejona’ junto a sus compañeros.

Resulta que en la reglamentación de la competencia hay un aparte que reza: “Ganadores = jugadores que han jugado en el equipo ganador de la UEFA Champions League. No cuentan los suplentes sin minutos o los jugadores de la plantilla no utilizados”, o sea que Congo no se puede considerar como un campeón oficial ya que no tuvo participación en aquella temporada en la competencia europea con el club ‘merengue’.

¿Jugarán los colombianos en el duelo Juventus VS Real Madrid por la final de Champions League 2016/17?

Es la gran pregunta que se hacen la mayoría de colombianos amantes al fútbol y seguidores de la Champions, por el lado del equipo español se tienen muchas dudas sobre las opciones de James e incluso se ha dicho desde la prensa deportiva ibérica que hay posibilidad de no verlo ni en el banco de suplentes.

Por el club italiano hay más posibilidades de ver a Cuadrado, incluso se dice que es el primer o segundo suplente en lista en caso de que Massimiliano Allegri necesite buscar mayor peso ofensivo y atacar con mayor profundidad, pero solo los minutos y la pelota darán posibilidad a ver a alguno de los representantes colombianos en cancha para que se convierta en algo histórico.

