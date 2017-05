Estos son los números de ‘Teo’, ‘Gio’ e Izquierdo para llegar a la selección Colombia

Así como se había dicho y visto en las pasadas convocatorias del equipo nacional, José Pékerman quiere mantener un grupo sólido, una base que tenga memoria táctica y pocas apuesta va a hacer en medio de este remate de eliminatorias. Sin embargo la citación de Giovanni Moreno, José Izquierdo y Teófilo Gutiérrez a la selección Colombia para los amistosos contra España y Camerún causa preguntas para muchos y es justa para otros, por eso queremos recordar los números de estos jugadores en la última temporada.

Además hay que destacar que en medio de las finales del fútbol colombiano es complicado llamar jugadores de equipos que aún están en actividad, por eso solo Camilo Vargas y Abel Aguilar fueron llamados del balompié local y no se siguió con el ‘experimento’ que se vio a inicio del año 2017 en el amistoso jugado contra Brasil en beneficio de los afectados por el accidente del Chapecoense.

Colombia VS España, miércoles 7 de junio a las 2:30 pm (Hora de Colombia) en Murcia

Colombia VS Camerún, martes 13 de junio 1:30 pm (Hora de Colombia) en el estadio de Getafe

Los 24 convocados por José Pékerman:

Porteros: David Ospina (Arsenal-ING) y Camilo Vargas (Deportivo Cali)

Defensas: Cristian Zapata (Milan-ITA), Santiago Arias (PSV-HOL), Davinson Sánchez (Ajax-HOL), Stefan Medina (Pachuca-MEX), Oscar Murillo (Pachuca-MEX), Frank Fabra (Boca Junior), Yerry Mina (Palmeiras-BRA) y Pablo Armero (Bahía-BRA).

Volantes: Juan Guillermo Cuadrado (Juventus) James Rodríguez (Real Madrid), Daniel Torres (Alavés-ESP) Giovanni Moreno (Shanghái Shenhua-CHI), Edwin Cardona (Monterrey-MEX), Wílmar Barrios (Boca Juniors), Carlos Sánchez (Fiorentina-ITA) y Abel Aguilar (Deportivo Cali).

Delanteros: José Izquierdo (Brujas-BEL), Carlos Bacca (Milan-ITA) Luis Fernando Muriel (Sampdoria-ITA), Falcao García (Mónaco-FRA), Teófilo Gutiérrez (Rosario Central-ARG) y Miguel Borja (Palmeiras-BRA).

El rendimiento que permitió la llegada de Giovanni Moreno, José Izquierdo y Teófilo Gutiérrez a la selección Colombia:

Esta apertura de puertas a jugadores de ligas que no son tan importantes o tradicionales refleja que hay posiciones en las cuales ya se han hecho pruebas con otro tipo de jugadores y no han respondido o en la actualidad no están en el mejor estado para ser convocados.

La Liga de China parecía ser la forma de despedirse de la selección de mayores, por ejemplo lo que pasó con Fredy Guarín o Jackson Martínez, sin embargo el caso de ‘Gio’ Moreno es especial después de sus 6 temporadas en el fútbol asiático y da la opción de un volante con llegada al área rival, armado, habilidad, pelota quieta y gol, la vuelta de ‘Teo’ no es extraña ya que ha mostrado buen fútbol y ritmo en el fútbol argentino, mientras que la oportunidad a Izquierdo es merecida y se encuentra un jugador como opción para el extremo izquierdo del ataque que se ha destacado en Bélgica.

Giovanni Moreno (30 años), Shanghai Shenhua (China):

En la temporada local 2017 suma 9 partidos (todos de titular y jugando los 0 minutos), ha anotado 5 goles, ha visto la tarjeta amarilla en 2 oportunidades y tiene una expulsión. Además jugó un encuentro en la Liga de Campeones de Asia.

No era llamado al equipo nacional desde la eliminatoria al Mundial Brasil 2014 cuando hizo parte de los llamados para los juegos con Bolivia en la jornada 2 y contra Uruguay y Chile en las jornadas 7 y 8 respectivamente.

Teófilo Gutiérrez (32 años), Rosario Central (Argentina):

En la temporada 2016/17 suma 18 partidos jugados en el torneo argentino (16 como titular), en los cuales ha anotado 4 goles, ha visto la amarilla en 5 oportunidades y la roja en una. Mientras que en Copa Argentina ha jugado 4 partidos en el último año sin goles y con un par de amonestaciones.

No era llamado por Pékerman al equipo nacional desde el amistoso contra Brasil de enero de 2017.

José Heriberto Izquierdo (24 años), Bujas (Bélgica9:

En la temporada que acaba de terminar en la Liga de Bélgica el pereirano jugó 28 partidos (26 como titular) y anotó 14 goles. En las copas locales disputó 2 partidos (los 2 como titular) y anotó un gol. Y en Champions League jugó 4 partidos (3 como titular) y se reportó con una anotación al Leicester City.

Nunca había sido convocado al equipo nacional en ninguna categoría y este será su primer acercamiento al grupo.

Estos son los números que llevaron a que ‘Don José’ llevara en esta oportunidad a Giovanni Moreno, José Izquierdo y Teófilo Gutiérrez a la selección Colombia para los amistosos contra España y Camerún en las 2 primeras semanas del mes de junio.

>>Más actualidad del fútbol internacional en PUBLISPORT<<