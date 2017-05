Camerún anuncia lista de convocados para duelo contra Colombia

Comienza la gira europea de José Pékerman. La selección colombiana de fútbol estará en el Viejo Continente disputando dos partidos amistosos de primer nivel. El primero de ellos será ante España, en Murcia, y ante Camerún, en las afueras de Madrid.

Precisamente, el equipo africano confirmó la lista de convocados, no solo para jugar ante Colombia, sino para su participación en la Copa Confederaciones, que iniciará a mediados de junio.

En los convocados por los ‘Leones indomables’ figuran sus principales figuras, entre ellas el delantero Vincent Aboubakar (Besiktas) y el joven arquero del Ajax de Ámsterdam, André Onana, al que se vio atajar en la final de la Europa League.

En la lista de 23 jugadores, solo dos futbolistas actúan en el rentado local. El resto de la convocatoria participa en los campeonatos europeos. El entrenador de Camerún, que consiguió la Copa de África en enero, es el belga Hugo Broos.

Esta es la primera vez que el oriundo de Bélgica dirige una selección y no lo ha hecho nada mal. Sin embargo, en la clasificación rumbo a Rusia 2018, Camerún no atraviesa su mejor momento y corre riesgo de no asistir a la próxima cita mundialista.

Convocados por Camerún para partido ante Colombia

ARQUEROS

Fabrice Ondoa (Sevilla / ESP)

André Onana (Ajax / HOL)

Georges Bokwe (Mjondalen)

DEFENSORES

Michel Ngadeu (Slavia Praga / RCH)

Adolphe Teikeu (Sochaux / FRA)

Massoussi Mabouka (Zilina / SVK)

Bitolo Oyongo (Impact Montreal / CAN)

Lucien Owona (Alcorcón / ESP)

Collins Fai (Standard Lieja / BEL)

Jerome Guihota (Panionios / GRE)

Jonathan Gwen (Progresso Sambizanga)

MEDIOCAMPISTAS

Giles Djoum (Hearts / SCO)

Anguissa Zambo (Marsella / FRA)

Sebastien Siani (Oostende / BEL)

Georges Mandjeck (Metz / FRA)

DELANTEROS

Benjamin Moukandjo (Lorient / FRA)

Jacques Zoua (Kaiserslautern / GER)

Tambe Njip (Spartak Tnarva / SVK)

Vincent Aboubakar (Besiktas / TUR)

Karl Toko (Angers / FRA)

Christian Bassogog (Henan Jianye / CHN)

Ngamaleu Moumi (Altach / AUT)

Olivier Boumal (Panathinaikos / GRE)